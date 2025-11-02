No alcanzó: Lionel Messi anotó un golazo, pero Inter Miami perdió en los playoff de la MLS

El sueño se mantiene. Lionel Messi quiere su primera MLS con el Inter Miami, aunque el último sábado él y sus compañeros sufrieron un revés ante Nashville SC.

Resulta que el Inter Miami, con Lionel Messi como titular y Javier Mascherano en la dirección técnica, perdió 2-1 a manos del Nashville en el GEODIS Park en condición de visitante por los playoff de la Conferencia Este de la MLS 2025. Sam Surridge se encargó de abrir el marcador a favor de los locales con un gol de penal tan solo a los 9 minutos.

Luego, a poco del final del primer tiempo, Josh Bauer estiró la diferencia para el rival de Messi. Su tanto vino en el 45'.

Así fue el golazo de Lionel Messi contra Nashville. | Fuente: Apple TV

Gol de Messi, aunque con derrota

Sin embargo, ya en la segunda parte, el elenco de 'Leo' fue con todo por el descuento, aunque recién lo consiguió por medio del delantero argentino a los 89 minutos.

El exBarcelona y PSG amagó y con un certero remate de zurda venció la portería rival. Luego fueron por la igualdad, pero el tiempo les quedó corto fuera de casa.

Hay que tener en cuenta que debido a la victoria del Inter Miami en el primer partido, sumado al éxito de Nashville en la revancha, es que se jugará un tercer y último partido entre ambos. De esta manera se decidirá al clasificado a las semifinales de la Conferencia Este y el duelo está agendado para el sábado 8 de noviembre en el Chase Stadium. Lionel Messi va con todo.

Por otra parte, faltan detalles para que se oficialice el amistoso entre Alianza Lima y el Inter Miami en la ciudad de Lima, por la Noche Blanquiazul 2026.

El mismo será en el Estadio Nacional el 24 de enero y se espera la presencia de otros referentes como el delantero uruguayo Luis Suárez y el volante argentino Rodrigo De Paul.