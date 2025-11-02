Pedro Gallese reveló lo que le dijeron en Orlando City por su salida: "No estaba en los planes del próximo año"

No va más. Tras no meterse a la ronda de playoff de la MLS 2025, en Orlando City ya planifican la próxima temporada y en la misma no será parte, en este conjunto, el portero Pedro Gallese ya que no le renovaron contrato.

La decisión de no seguir en Orlando City fue de parte del club y también del director técnico Óscar Pareja. Así lo indicó Pedro Gallese en conversación con la prensa local y allí reveló parte del diálogo con quien ahora es su exentrenador.

"Tuve una reunión hace tres días con el director técnico y me comentó que no iban a contar conmigo. Las palabras exactas fueron que no estaba en los planes del próximo año", apuntó Gallese en El Comercio.

Forever a Lion 💜 pic.twitter.com/xEE3bSgnpE — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) October 31, 2025

Más allá de salir del conjunto morado del estado de Florida, el popular 'Pulpo' se mostró agradecido por lo vivido en este club. Se va con la frente en alto y con un título: la US Open Cup.

Pedro Gallese, ahora fuera de Orlando City

"Le agradecí porque fue él quien me llevó aquí. Me mantuve por seis temporadas y no tengo más que agradecimiento. Me tuve que despedir", agregó el guardameta internacional con la Selección Peruana.

Fue el último viernes que el cuadro de Orlando City se despidió de Orlando City. A partir del año 2026, otro portero defenderá su portería a nivel local e internacional.

"Pedro ha sido un embajador excepcional para nuestro club, tanto dentro como fuera de la cancha. Su profesionalismo, liderazgo y compromiso inquebrantable contribuyeron a forjar la cultura que tenemos", remarcó el gerente general y director deportivo del Orlando City, Pedro Moreira.

Además, en un comunicado, añadieron que "tras seis temporadas en la Ciudad Bella, Pedro Gallese dejará el club tras finalizar su contrato actual". Es agente libre y ya pueda negociar con cualquier otro club para su fichaje.