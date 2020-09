Real Madrid consiguió el título de LaLiga 2019-20 | Fuente: Instagram

Real Madrid goza de una de las plantillas más amplias de toda Europa. Además de los integrantes del elenco de Zinedine Zidane, están los futbolistas cedidos a otros clubes que, tras el final de la temporada anterior, tienen que retornar para unirse a sus filas.

Por el único por quien ya se resolvió su futuro fue Achraf Hakimi, ahora jugador del Inter de Milán, y en esa misma línea se encuentra Sergio Reguilón, el lateral izquierdo que vuelve a la 'Casa Blanca' tras obetener la Europa League con el Sevilla y siendo uno de los pilares en la oncena.

Mientras Reguilón trabaja con la Selección de España, su futuro a nivel de clubes sigue siendo incierto, ya que en el elenco merengue tiene la competencia por un puesto con Marcelo y Ferland Mendy, dos jugadores que alternaron en la última campaña y los que escogió Zinedine Zidane, invitando a Reguilón a marcharse cedido a Sevilla.

No obstante, tras su destacado curso podría cambiar la visión del técnico, quien aún no ha decidido sobre su caso con la directiva. En tanto, su nombre aparece en el mercado de fichajes y el Manchester United estaría evaluando su incorporación, según señala 'AS'.

Los 'Red Devils' buscan un lateral zurdo que ofrezca mayores garantías que Luke Shaw y creen que Reguilón resultaría un candidato idóneo. En esta alternativa entran los deseos del jugador, quien no ve mal volver a salir del Madrid.

"El Real Madrid es mi casa, pero no es fácil. Tengo todos los factores en cuenta", reconoció el defensor.