Rivaldo defendió a Vinícius y apuntó contra Xabi Alonso: "Puede no gustarle ver a otra estrella"

Vinícius Jr. fue uno de los principales protagonistas del último Clásico. El brasileño dejó ver su enfurecimiento ante todo el Santiago Bernabéu cuando Xabi Alonso decidió retirarlo del partido con Barcelona a los 72’, una acción que generó un debate público por la actitud del brasileño frente a su entrenador.

Quien se pronunció al respecto fue Rivaldo y el campeón del mundo dijo que el comportamiento de ‘Vini’ no fue el correcto. No obstante, también puso la mira en Xabi Alonso, con un llamado de atención por su decisión sobre el que considera “el mejor del mundo”.

“No estoy de acuerdo con lo que hizo, pero que hay darle cierto margen, porque no se trata solo de este partido, sino de un contexto de sustituciones y situaciones repetidas. A veces al entrenador, por haber sido un gran jugador y campeón, puede no gustarle ver a otro futbolista ser la gran estrella”, comentó en Betfair.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Apoyo a Vinícius Jr.

Rivaldo, leyenda del Barcelona, sacó la cara por el ‘7’ del Real Madrid, sobre quien no comprende las elecciones de Xabi Alonso por no dejarle completar los partidos.

“Le guste o no a la gente, hoy Vinicius sigue siendo el mejor jugador del mundo por la FIFA. Sinceramente, un jugador como él, que vale tanto para el Real Madrid y es patrimonio del club, no puede pasarse siete partidos siendo sustituido. Y menos en un 'Clásico' en el que ganaba por la mínima, el Barcelona podía empatar y él podía terminar de decidirlo”, enfatizó.

Para el brasileño, la situación en la interna del Madrid puede corresponder a un tema de autoridad que quiere imponer el director técnico.

“No sé si hay algo personal con Xabi Alonso, pero a veces pasa que el técnico, para ganarse al grupo, escoge al jugador más destacado. Y Vinicius, por haber sido el mejor del mundo el año pasado, puede acabar siendo su objetivo. Es una forma de mostrar autoridad”, sentenció.

Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico.



Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente.



A veces la pasión me gana por… — Vini Jr. (@vinijr) October 29, 2025

Las disculpas de Vini al Madrid

A través de sus redes sociales, Vinícius Jr. se pronunció tras el Clásico en el que le ganaron 2-1 al Barcelona y ofreció sus disculpas por su comportamiento.

“Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico. Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente. A veces la pasión me gana por querer siempre vencer y ayudar a mi equipo. Mi carácter competitivo nace del amor que siento por este club y por todo lo que representa. Prometo seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como lo he hecho desde el primer día”, señaló.