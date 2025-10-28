Vinicius Junior no aguantó su cambio en el Clásico: "No es posible, mejor me voy del equipo" [VIDEO]

Real Madrid, con su triunfo 2-1 sobre Barcelona, es más líder de LaLiga ya que le sacó 7 puntos de ventaja al cuadro blaugrana. Vinicius Junior fue protagonista del duelo el pasado domingo en el Santiago Bernabéu, aunque no precisamente por su desempeño.

Y es que las cámaras del Clásico captaron al delantero del Real Madrid sumamente molesto por su cambio en el segundo tiempo. En su reemplazo ingresó Brahim Díaz y ahora se ha revelado qué fue lo que le dijo Vinicius Junior a su entrenador Xabi Alonso. No se guardó nada.

"¿Yo? ¿yo? ¡No es posible! ¡Yo me voy del equipo! Mejor me voy", fue lo que indicó Vinicius al ser sustituido en la última edición del Clásico español. No le gustó nada salir del campo y evidenció toda su bronca, yendo camino al vestuario.

Esto fue lo que se vivió con Vinicius en el Clásico. | Fuente: Movistar+

Las imágenes fueron captadas por la señal de Movistar Plus y rápidamente se volvieron viral entre los seguidos de la liga española.

Incluso, se observa que hubo quejas de parte del staff en el banquillo culé hacia los madridistas. "A ellos les dejan hacer todo y a nosotros no nos dejan", indicaron desde la tienda catalana.

Incluso, el DT del Vinicius y todo Real Madrid, Xabi Alonso, no se guardó nada. "Anda a lo tuyo", le dijo el entrenador de la 'Casa Blanca' a parte del comando técnico del Barcelona en el Bernabéu.

Real Madrid y la vida después del Clásico

De otro lado, 'Vini', Jude Bellingham, Kylian Mbappé y otros referentes se preparan para el partido de este sábado 1 de noviembre contra Valencia en Mestalla por LaLiga.

Luego, al cuadro blanco se le viene una dura visita a Liverpool -en Anfield- por la fase liga de la Champions. Quieren su décimosexta Copa de Europa de la historia.