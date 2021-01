Real Madrid se aleja de la punta de LaLiga al perder con Levante. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Kiko Huesca

La 'Casa Blanca' está en debe. Thibaut Courtois, arquero del Real Madrid, expresó sus dudas sobre la expulsión de Éder Militao en el minuto 9 de partido frente al Levante por LaLiga. Aseguró que la jugada "es interpretable" y señaló la acción como un punto de inflexión que les hizo "complicado" un encuentro que perdieron 2-1.



"Desde aquí es difícil. La primera es interpretable. No sé si es la correcta o no. No creo que derribe queriendo al jugador y el árbitro estaba cerca. Sacar ahí una roja… tiene ocasión de gol es verdad; pero es de interpretación. Sobre el penal, no sé si estaba fuera o dentro”, comentó el '1' del Real Madrid.



"Ha sacado la roja después de siete u ocho minutos y es complicado. Hemos luchado, tuvimos alguna a la contra, pero no terminamos. Una pena encajar después de un saque de esquina. Se jugó poco, incluido el tiempo extra, no valió para nada", añadió Courtois.

Real Madrid, de mal en peor en LaLiga

Courtois ha jugado todos los partidos del Real Madrid en LaLiga 2020-21. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Kiko Huesca

El exChelsea insistió en que el tiempo añadido no fue suficiente: “Lo hemos intentado, pero ellos juegan bien y era difícil quitarles el balón. Arriba nos faltó el centro o la buena jugada para crear peligro. Al final, de los cuatro minutos se jugó un minuto”, comentó.



Una derrota que deja al Real Madrid a siete puntos del Atlético de Madrid, líder de LaLigaSantander, aún habiendo disputado dos partidos más.

Eso sí, el internacional con la Selección de Bélgica aún no da por perdida la oportunidad de revalidar el título: "Siempre hay que luchar. LaLiga va hasta mayo. Ellos siguen ganando y están arriba, es lo que hay. Hay que intentar reaccionar, ganar nuestros partidos y esperar que pierdan los demás", finalizó. (EFE)