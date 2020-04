Toni Kroos aclaró a qué se refería cuando dijo que "la reducción salarial es una donación en vano". | Fuente: AFP

El último martes, Toni Kroos, mediocampista del Real Madrid, salió a declarar que la reducción salarial le parecía "una donación en vano" para la campaña contra el coronavirus.

Sin embargo, hoy se dio a conocer que el plantel de la 'Casa Blanca' accedió a una rebaja del 10% de su salario anual. Ante esto, Kroos quiso aclarar vía redes sociales a qué se refirió con sus pasadas declaraciones.

Como se recuerda, el alemán puso en duda la eficacia de rebajar el sueldo, pues opinó que lo mejor sería que cada jugador vea qué hacer con el dinero como iniciativa propia.

Esta tarde se refirió al respecto: "Es posible que no se haya traducido correctamente o que algunos no quieran entender. Desde el primer momento mi opinión, bien me conocéis, es ésta: si podemos ayudar a trabajadores y áreas en el club, veo lógico renunciar a parte de nuestro salario. Algo que se ha podido comprobar hoy", escribió a través de Twiiter.

En ese sentido, el jugador aclaró que se refería a que si el destino de esa reducción salarial es apoyar la gente más necesitada, tendría lógica, y no que sirva solo para mitigar algunos problemas del club a causa de la paralización de las competencias internacionales.