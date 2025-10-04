Vinicius despierta al Real Madrid con un doblete para recuperar el liderato: así fueron sus goles en Santiago Bernabéu [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Real Madrid recuperó el liderato al vencer por 3-2 a Villarreal en la fecha 8 del Torneo Clausura 2025. Los goles en el segundo tiempo se reservaron para la complementaria, que reafirmó a Vinicius Junior como la figura.

El choque de la zona alta que medía al Real Madrid se decidió. Y lo hizo pronto porque el factor fortuna se puso de cara del que más lo buscó. Vinicius, en el 47, encontraba el premio cuando su disparo, rumbo a la portería, lo desviaba Comesaña a la red. El Villarreal estaba obligado a dar un paso al frente que ya estaba previsto por los cambios en el descanso de Marcelino.



Y por si había espacio a la duda, apareció Vinicius de nuevo para enterrarla. En carrera buscó el penal de Rafa Marín, cuyo buen partido tuvo un borrón cuando cayó en la trampa del brasileño al meter el cuerpo.

La pena máxima dio paso al gesto de Mbappé. Entendía que era el partido de Vini y merecía el gol. Le cedió el lanzamiento y el brasileño, con mal golpeo, firmó el doblete con Arnau tocando el esférico con el codo.



El brasileño Vinícius Jr. destacó la importancia de la victoria del Real Madrid ante el Villarreal (3-1), con una gran actuación suya, autor de un doblete, fruto de "la confianza" que siente, con el deseo de "seguir así para conseguir más".



"Un partido muy difícil en el que jugamos contra un equipo que juega muy bien. Muy contentos de volver a ganar en el Bernabéu y de volver a hacer un gran partido ante nuestra afición. Ojalá poder seguir así, paso a paso porque la temporada es muy larga, afirmó.



"Creo que he jugado muy bien. Quiero seguir así para ayudar al equipo. Sé la confianza que tengo por todo lo que he hecho aquí y quiero seguir así para conseguir más", añadió en Real Madrid TV.



El brasileño reconoció que para ser campeones de LaLiga EA Sports deben hacerse fuertes en el Bernabéu y deseó que en el parón de octubre, no lleguen lesiones que afecten al Real Madrid.



"Tenemos que seguir así para ganar LaLiga. Sabemos que va a ser muy difícil y que los partidos en casa no podemos perder puntos. Nos vamos al parón con buenas sensaciones, tenemos la confianza arriba. Esperamos que no haya lesionados con las selecciones", sentenció. EFE

