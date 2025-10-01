Federico Valverde sale al frente con contundente comunicado por discreto nivel en Real Madrid

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Federico Valverde no pasa por un buen nivel en Real Madrid. Por ejemplo, el último martes en la goleada 5-0 de su equipo ante Kairat Almatt por la Champions League, el volante uruguayo se quedó en la banca de suplentes.

Así, Federico Valverde ha sido objeto de críticas en los últimos días no solo de la prensa española, sino también de fanáticos del Real Madrid. Por ello es que el mediocampista charrúa salió al frente y publicó un contundente comunicado por medio de sus redes sociales oficiales.

"He leído varios artículos dañando mi persona. Sé que he tenido partidos malos, soy consciente. No me escondo y doy la cara. Realmente estoy triste. De mí pueden decir muchas cosas, pero bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar", sostuvo Valverde en un primer momento.

He leído varios artículos dañando mi persona. Sé que he tenido partidos malos, soy consciente. No me escondo y doy la cara. Realmente estoy triste. De mí pueden decir muchas cosas, pero bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar. He dado todo y más por este… — Fede Valverde (@fedeevalverde) October 1, 2025

Federico Valverde y su postura en Real Madrid

Estas palabras se deben a un supuesto rechazo suyo para jugar de lateral derecho, ante las bajas por lesión de Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold.

"He dado todo y más por este club, he jugado fracturado, lesionado y jamás me he quejado ni he pedido un descanso", agregó el internacional con la Selección de Uruguay.

Más adelante, Federico Valverde descartó cualquier malentendido con el director técnico del Real Madrid, Xabi Alonso. Quiere volver al nivel por el que destacó en la 'Casa Blanca'.

"Tengo una buena relación con el entrenador la cual me hace sentir con la confianza de poder decirle cuál es la posición que más me gusta dentro del campo, pero siempre, siempre le hice saber que estoy disponible para cumplir en cualquier lugar, en cualquier viaje y en todos los partidos", sostuvo.

Además, el 'Halcón' agregó que "Deje el alma en este club y lo seguiré haciendo, aunque a veces no alcance o no esté jugando como quisiera".

Lo que le viene al Real Madrid

El sábado 4 de octubre, Real Madrid jugará en el Santiago Bernabéu contra el Villarreal por la octava jornada de LaLiga EA Sports 2025-26.

La tienda merengue, en la pasada jornada, cayó 5-2 a manos del Atlético de visitante. Así, perdió la punta del campeonato a manos del Barcelona.