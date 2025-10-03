Real Madrid vs Villarreal: ¿a qué hora juegan y cómo ver jornada 8 de LaLiga 2025?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Real Madrid vuelve a la LaLiga tras la goleada sufrida en el derbi el pasado sábado (5-2), después de un viaje de ida y vuelta casi 14.000 kilómetros a Almaty (Kazajistán) y con incendios por apagar de Xabi Alonso, para recibir a un Villarreal con solo dos puntos menos que el conjunto blanco y que, en caso de ganar por tercera vez en su historia en el Santiago Bernabéu, dormiría como líder.

Xabi Alonso busca la reacción de su equipo en otra prueba de nivel. Solventado el partido ante el Kairat con goleada (0-5), el técnico salió al paso en la previa del encuentro ante el Villarreal de las informaciones que apuntaban a que Fede Valverde no quería jugar de lateral derecho y Rodrygo Goes de extremo por banda derecha.

Real Madrid vs Villarreal: ¿Cómo llegan a la jornada 8 de LaLiga 2025?



En Champions League, Real Madrid ganó 5-0 a Kairat de visitante con goles Kylian Mbappé (3), Eduardo Camavinga y Brahim Díaz. Por su parte, Villarreal igualó 2-2 ante Juventus de local.

¿Cuándo y dónde juegan Real Madrid vs Villarreal en vivo por la jornada 8 de LaLiga 2025?

El partido está programado para el sábado 4 de octubre en el Estadio Santiago Bernabéu. El recinto tiene una capacidad para 84,000 espectadores.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Villarreal en vivo por la jornada 8 de LaLiga 2025?

¿Qué canales transmiten el Real Madrid vs Villarreal en vivo?

El partido de Real Madrid contra Villarreal será transmitido en Espan, Disney Plus y Movistar LaLiga. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Real Madrid vs Villarreal: alineaciones posibles

Real Madrid: Courtois; Asencio, Militao, Huijsen, Carreras: Tchouaméni, Valverde, Bellingham; Arda Güler, Mbappé, Vinicius o Rodrygo.

Villarreal: Luiz Júnior; Mouriño, Rafa Marín, Renato Veiga, Sergi Cardona; Partey, Pape Gueye, Ilias Akhomach, Moleiro; Nicolás Pepe y Georges Mikautadze o Tani Oluwaseyi.