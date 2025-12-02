Real Madrid vs Athletic Club en vivo: ¿a qué hora juegan y cómo ver fecha 19 de LaLiga 2025?

Al perder el liderato por el empate ante Girona, Real Madrid está obligado a conseguir los tres puntos en casa de Athletic Club ára no alejarse más de Barcelona, que actualmente está en la cima de LaLiga.

El cuestionado entrenador Xabi Alonso deposita sus esperanzas en la columna vertebral de su equipo, especialmente en Kylian Mbappé, que ha anotado cinco goles en los últimos dos partidos.

Athletic Club vs Real Madrid: ¿Cómo llegan a la fecha 19 de LaLiga 2025-26?



Real Madrid empató 1-1 ante Girona de visitante con un tanto de Kylian Mbappé. En tamto, Athletic Club perdió 4-0 ante Barcelona de visitante en su último partido en LaLiga.

¿Cuándo y dónde juegan Athletic Club vs Real Madrid en vivo por la fecha 19 de LaLiga 2025-26?

El partido del Real Madrid frente a Athletic Club fue programado para el miércoles 3 de diciembre en el Estadio San Mamés, en Bilbao (España). El recinto tiene una capacidad para recibir a 53,331 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Athletic Club vs Real Madrid en vivo por la fecha 19 de LaLiga 2025-26?

En Perú , el partido Athletic vs. Real Madrid comienza a las 1:00 p.m.

, el partido Athletic vs. Real Madrid comienza a las 1:00 p.m. En España , el partido Athletic vs. Real Madrid comienza a las 7:00 p.m.

, el partido Athletic vs. Real Madrid comienza a las 7:00 p.m. En Colombia, el partido Athletic vs. Real Madrid comienza a las 1:00 p.m.

En Ecuador, el partido Athletic vs. Real Madrid comienza a las 1:00 p.m.

En Chile, el partido Athletic vs. Real Madrid comienza a las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido Athletic vs. Real Madrid comienza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido Athletic vs. Real Madrid comienza a las 4:00 p.m.

En Argentina, el partido Athletic vs. Real Madrid comienza a las 3:00 p.m.

En Brasil, el partido Athletic vs. Real Madrid comienza a las 3:00 p.m.

En Uruguay, el partido Athletic vs. Real Madrid comienza a las 3:00 p.m.

En Paraguay, el partido Athletic vs. Real Madrid comienza a las 3:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Athletic vs. Real Madrid comienza a las 2:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Girona vs. Real Madrid comienza a las 1:00 p.m.

¿Dónde ver el Athletic Club vs Real Madrid en vivo por TV?

El partido del fútbol español será transmitido a todo el Perú en TV a través de la señal de ESPN 2 y vía streaming por Disney+ (dispositivos como celulares, tablets, PC y más). En México el compromiso va por la señal de Sky Sports y en España por Movistar LaLiga+. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.

Athletic Club vs Real Madrid: alineaciones posibles

Athletic Club: Simón; Gorosabel, Vivian, Laporte, Yuri; Inigo, Sánchez, Jauregizar; Berenguer, Gomez, Williams.

Real Madrid: Courtois; Trent, Militao, Rudiger, Carreras; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Guler, Mbappé, Vinicius.

Athletic Club vs Real Madrid: últimos resultados

Real Madrid 1-0 Athletic Club - 20 de abril del 2025

Athletic Club 2-1 Real Madrid - 4 de diciembre del 2024

Real Madrid 2-0 Athletic Club - 31 de marzo del 2024