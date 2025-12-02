LaLiga EA Sports: Real Madrid va en busca de un triunfo ante Athletic Bilbao para trepar a la punta

Te contamos la previa del duelo Athletic Bilbao vs Real Madrid, que se enfrentarán en el estadio la Catedral mañana a las 13:00 horas.

Athletic Bilbao y Real Madrid se medirán mañana a las 13:00 horas. El encuentro corresponde a la fecha 19 de la Liga y se disputará en el estadio la Catedral.

Así llegan Athletic Bilbao y Real Madrid

El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga

Athletic Bilbao derrotó por 2 a 0 a Levante en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 1 partido y resultó perdedor en 3 oportunidades. Le han encajado 8 goles y ha convertido 5.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

Real Madrid sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Girona. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 victorias y 2 empates. Ha convertido 9 goles y ha recibido 4 en contra.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 3. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 20 de abril, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Real Madrid resultó vencedor por 1 a 0.

El local está en el octavo puesto con 20 puntos (6 PG - 2 PE - 6 PP), mientras que el visitante llegó a 33 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo (10 PG - 3 PE - 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 34 14 11 1 2 23 2 Real Madrid 33 14 10 3 1 16 3 Villarreal 32 14 10 2 2 16 4 Atlético de Madrid 31 14 9 4 1 16 8 Athletic Bilbao 20 14 6 2 6 -3

Fechas y rivales de Athletic Bilbao en los próximos partidos de la Liga

Fecha 15: vs Atlético de Madrid: 6 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Celta: 14 de diciembre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Espanyol: 22 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Real Madrid en los próximos partidos de la Liga

Fecha 15: vs Celta: 7 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Alavés: 14 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Sevilla: 20 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Horario Athletic Bilbao y Real Madrid, según país