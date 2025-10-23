Últimas Noticias
Baja en Barcelona: Hansi Flick no dirigirá en el Clásico ante Real Madrid por suspensión

Hansi Flick dirige su segunda temporada en el Barcelona.
Hansi Flick dirige su segunda temporada en el Barcelona. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Siu Wu
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Se ratificó la expulsión al DT del Barcelona frente al Girona, por lo que será baja contra Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Ausencia culé. El alemán Hansi Flick, entrenador del Barcelona, no podrá sentarse el domingo en el banquillo del Santiago Bernabéu en el Clásico ante el Real Madrid al ser sancionado con un partido de suspensión.

La baja de Hansi Flic en el FC Barcelona contra Real Madrid, de visitante, se da por ser expulsado en el encuentro de la pasada jornada contra Girona.

El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) ha desestimado las alegaciones presentadas por el Barcelona para dejar sin efecto la doble amonestación que vio el técnico germano por protestar y le impone dicha sanción en aplicación del artículo 120 del Código Disciplinario, con las multas accesorias según el 52.

Esta fue la expulsión de Hansi Flick frente al Girona.
Esta fue la expulsión de Hansi Flick frente al Girona. | Fuente: DAZN

Barcelona sin su entrenador principal contra Real Madrid

La tienda blaugrana alegaba que los hechos no se correspondían con la redacción del acta, pro el Comité considera que el club catalán no aporta ·elemento probatorio alguno que pueda desvirtuar" que el DT "no cometiera los hechos que se reflejan" en el documento arbitral.

Asimismo, el franco-camerunés Allan Nyon, defensa del Getafe expulsado con roja directa en el partido contra el Madrid por una falta sobre el brasileño Vinicius Junior, ha sido sancionado con dos partidos de suspensión "por producirse de manera violenta al margen del juego" sin estar "en posibilidad de disputar el balón", en aplicación del artículo 52 CD (130.2).

El Comité también ha desestimado las alegaciones del club getafense tras comprobar "que en las imágenes aportadas se aprecia un contacto físico entre el jugador sancionado y su oponente, resultando los hechos también compatibles con la descripción efectuada en el acta arbitral".

Además, Álex Sancris, expulsado igualmente en el partido ante Real Madrid por doble amonestación, ha sido sancionado con un encuentro de suspensión, misma pena que deberá cumplir el sueco Carl Starfelt, defensa del Celta, después de ver la roja en el encuentro ante la Real Sociedad.

Por otro lado, Villarreal ha sido multado por alteración del orden de carácter leve y se ha confirmado las amonestaciones de los técnicos José Bordalás, del Getafe, y Eder Sarabia, del Elche.

FC Barcelona Hansi Flick LaLiga Ligas europeas

