Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO: sigue el Clásico en el Bernabéu por la fecha 10 de LaLiga 2025

Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO: se enfrentan este domingo 26 de octubre en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid (España). El Clásico corresponde a la fecha 10 de LaLiga2025-26 y se jugará a partir de las 10:15 a.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por ESPN y Disney+. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Kylian Mbappé vs. Lamine Yamal. El duelo de los dos jugadores del momento en el fútbol español. Los grandes referentes actuales de Real Madrid y Barcelona. Herederos de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en un enfrentamiento de rivalidad eterna que aterriza en el Santiago Bernabéu en todo su esplendor y el duelo por el liderato de LaLiga.

La necesidad de Xabi Alonso ante el dominio del escenario de Hansi Flick. El primer clásico a los mandos del Real Madrid del español, vencedor de todo salvo de los dueños importantes-goleado por PSG en el Mundial de Clubes y Atlético de Madrid en LaLiga-, frente al poderoso primer año del alemán, ganador de cada uno de los cuatro enfrentamientos ante el Real Madrid la pasada temporada que impulsaron el final de la segunda etapa de Carlo Ancelotti.

La oportunidad de ampliar la ventaja en el liderato del Real Madrid a cinco puntos o asaltar el primer puesto del Barcelona. Un Clásico donde los blancos llegan tocados en la zaga y loss azulgranas no contarán con Raphinha ni Lewandowski.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Real Madrid vs Barcelona: altas y bajas para ‘El Clásico’ de LaLiga EA Sports

Real Madrid no podrá contar con el primer clásico de la temporada con los zagueros David Alaba y Antonio Rüdiger. El Barcelona tiene las bajas de Raphinha, Robert Lewandowski, Dani Olmo, Gavi, Joan García y Ter Stegen, mientras que regresa Jules Koundé.

¿Cuándo y dónde juegan Real Madrid vs Barcelona EN VIVO por ‘El Clásico’ de LaLiga EA Sports?

El Clásico entre Real Madrid vs. Barcelona se jugará el domingo 26 de octubre y se disputará en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid (España). El recinto tiene capacidad para recibir a 84 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Barcelona EN VIVO por ‘El Clásico’ de LaLiga EA Sports?

En Perú , el partido Real Madrid vs. Barcelona comienza a las 10:15 a.m.

, el partido Real Madrid vs. Barcelona comienza a las 10:15 a.m. En España , el partido Real Madrid vs. Barcelona comienza a las 5:15 p.m.



, el partido Real Madrid vs. Barcelona comienza a las 5:15 p.m. En Argentina, el partido Real Madrid vs. Barcelona comienza a las 12:15 p.m.



En Colombia, el partido Real Madrid vs. Barcelona comienza a las 10:15 a.m.

En Ecuador, el partido Real Madrid vs. Barcelona comienza a las 10:15 a.m.

En Chile, el partido Real Madrid vs. Barcelona comienza a las 12:15 p.m.

En Bolivia, el partido Real Madrid vs. Barcelona comienza a las 11:15 a.m.

En Venezuela, el partido Real Madrid vs. Barcelona comienza a las 11:15 a.m.



En Brasil, el partido Real Madrid vs. Barcelona comienza a las 12:15 p.m.

En Paraguay, el partido Real Madrid vs. Barcelona comienza a las 12:15 p.m.

En Uruguay, el partido Real Madrid vs. Barcelona comienza a las 12:15 p.m.



En México (CDMX), el partido Real Madrid vs. Barcelona comienza a las 09:15 a.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Real Madrid vs. Barcelona comienza a las 11:15 a.m.

¿Qué canal transmite el Real Madrid vs Barcelona EN VIVO?

El Clásico EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú y los países de Sudamérica por ESPN, en México por Sky Sports. En España se verá por DAZN y Movistar+ y en Estados Unidos por ESPN Deportes.

Vía streaming el Real Madrid vs. Barcelona se puede ver en la plataforma Disney+, Movistar y DAZN. Los goles y las incidencias las encontrarás en la página web de RPP.pe.

Real Madrid vs Barcelona: alineaciones posibles

Real Madrid: Thibaut Courtois; Fede Valverde, Éder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Arda Güler; Jude Bellingham, Vinícius Jr. y Kylian Mbappé.

FC Barcelona: Wojciech Szczęsny; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Frenkie De Jong, Pedri González; Fermín López; Lamine Yamal, Ferran Torres y Marcus Rashford.

Real Madrid vs Barcelona: ¿quién es favorito para ganar ‘El Clásico’ según las casas de apuestas?

Casa de apuestas Real Madrid Empate Barcelona Betano 1.98 4.25 3.20 Apuesta Total 2.00 4.33 3.14 Te Apuesto 2.04 4.03 3.20 Doradobet 1.96 4.50 3.20

Cuota sujetas a cambios según la casa de apuestas.