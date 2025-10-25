A un día del clásico: Xabi Alonso respondió a Lamine Yamal sobre el "roban y se quejan" al Real Madrid

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, se refirió a las declaraciones de Lamine Yamal, que en el entorno de la 'Kings League' aseguró que "roban y se quejan", comparando a los jugadores madridistas con los del equipo de Ibai Llanos y, centrado en el clásico, aseguró que "lo importante es el verde".

"No voy a entrar yo, hay muchas declaraciones por parte de la gente de Barcelona y no puedo empezar a valorarlas todas. Para nosotros lo importante es el verde, lo que pase en el campo, de dónde venimos y lo que tenemos por delante en el partido, cómo queremos jugarlo. Es lo que más me preocupa y lo que hemos estado trabajando", manifestó el estratega en rueda de prensa a un día de enfrentar al Barcelona en el Santiago Bernabéu.

Hasta en tres ocasiones fue preguntado Xabi Alonso por las declaraciones de Lamine Yamal y el técnico del Real Madrid optó por hablar únicamente de aspectos deportivos del clásico.

"Es un partido suficientemente importante, tiene muchos ingredientes para nosotros para poder jugar bien, disfrutarlo y eso es lo que más nos ilusiona y el mayor aliciente para mañana", indicó.

Molestia del Real Madrid con Lamine Yamal

El primer clásico de la temporada, el que disputan Real Madrid y Barcelona el domingo, llega marcado por la frase de Lamine Yamal en unas declaraciones que el vestuario blanco ha interpretado como una "falta de respeto".

Tras lo expresado por el ‘10’ azulgrana en un encuentro distendido en el que también participaba Gerard Piqué, estos hechos fueron comentadas por los jugadores del Real Madrid en la interna, según detalla la prensa española.

Las palabras de Lamine Yamal han generado "hastío" en la plantilla del Real Madrid, pero no sorprenden a un vestuario en el que hay jugadores, como Dani Carvajal o Dean Huijsen, que son compañeros del delantero en la selección española.

❌ Xabi regatea la polémica sobre las declaraciones de Lamine del Clásico pic.twitter.com/MjhBMdd2Mr — Diario AS (@diarioas) October 25, 2025

Lamine Yamal, el foco del Clásico

Según EFE, los jugadores del Real Madrid entienden que Lamine Yamal “no maneja los códigos más básicos del respeto entre profesionales” y lo ven como un "mal compañero", entendiendo que sus palabras son una provocación más de una manera de comportarse que nadie en el Barcelona encuentra la forma de ponerle freno.

El atacante de 18 años era duda para el duelo en el Bernabéu por molestias en la ingle, pero volvió a la acción la fecha pasada con una asistencia ante el Girona y luego convirtió de penal en la Champions frente al Olympiacos.