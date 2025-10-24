"Me gustaría ser madre": Nicki Nicole revela sus deseos de tener un hijo en pleno noviazgo con Lamine Yamal

Nicki Nicole viajó en helicóptero con Lamine Yamal y desató rumores de embarazo. | Fuente: Instagram (nicki.nicole)

Lamine Yamal dedicó gol a Nicki Nicole durante goleada del Barcelona

Lamine Yamal dedicó un gol a Nicki Nicole en el último partido del Barcelona. Fue el último martes que la cantante estaba en una de las tribunas del Camp Nou viendo al equipo azulgrana, donde juega Lamine, en un partido frente al Olympiacos de Grecia por la Champions League.

Según se pudo ver en la transmisión de ESPN, Lamine Yamal se encargó de cobrar un penal a favor del Barcelona. En seguida, el futbolista tomó la pelota y colocó el balón para su remate que fue convertido en gol.

Tras esto, Lamine corrió hacia la tribuna donde estaba la intérprete de género urbano. El futbolista alzó los brazos y luego le mandó un beso a la argentina, quien estaba sentada sosteniendo una de las camisetas oficiales del club con el nombre del delantero.

Eso no es todo. En videos compartidos en redes sociales se puede ver a Nicki sentada en las bancas de Barcelona. La argentina ríe y disfruta del momento con el futbolista. Luego, ella aparece conversando con el director técnico, Hansi Flick.

También se difundieron otras fotos de Lamine Yamal con el torso desnudo cargando a su pequeño hermano Keyne mientras abraza a Nicki, quien se ve sonriente. De igual manera, se puede ver otra imagen del delantero junto a su madre Sheila Ebana, quien tiene puesta la camiseta del Barcelona.

Nicki Nicole confirmó romance con Lamine Yamal: "Estoy muy enamorada"

Nicki Nicole confirmó su relación con Lamine Yamal. La cantante argentina estuvo el último miércoles 10 de setiembre en un evento de moda en la ciudad de Barcelona para presentar una nueva colección de ropa donde compartió escenario al lado de Becky G, Ester Expósito, Paris Jackson, entre otras celebridades internacionales.

Fue en la pasarela de la firma Desigual que la intérprete de Mamichula y Ojos verdes se acercó a los medios españoles para expresar su entusiasmo por su presencia en uno de los eventos de moda más populares del país europeo.

“Para mí significa todo. Primero, por la invitación de la gente de Desigual. Segundo, porque estoy con estrellas increíbles que admiro muchísimo y que tengo muchas ansías de conocer. Es mi primer paso al mundo de la moda. Así que me hice la modelo”, declaró Nicki Nicole en un video compartido por la revista Hola!

Seguidamente, la artista urbana expresó su felicidad por su estadía en Barcelona, ciudad donde juega el delantero de 18 años. “Estoy muy feliz en Barcelona. Es verdad, con mucho cariño de la gente y quiero agradecer a todos por el apoyo (…) Tengo que aprender catalán. Es lo único que tengo que aprender”, acotó.

Acto seguido, un periodista le preguntó: “¿Estás feliz a nivel personal? Te hemos visto muy contenta”. “Estoy muy feliz”, contestó Nicole. “¿Estás enamorada?”, le consultó otra reportera. “Sí. Estoy muy enamorada. Muy feliz”, aseguró la artista. “Enamorada está de Lamine Yamal. Ya lo ha reconocido. Viva el amor”, gritó la comunicadora generando la risa nerviosa de la argentina, quien mandó besos a las cámaras confirmando el romance con la estrella deportiva.

Nicki Nicole y Lamine Yamal lucen su relación con románticas fotos en redes sociales.Fuente: Instagram (nicki.nicole)