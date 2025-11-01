"Hay que jugar mejor": las conclusiones de Néstor Gorosito tras el empate con Melgar en Matute

Alianza Lima registró un partido más sin ganar en condición de local con el empate 2-2 ante Melgar por la fecha 17 del Torneo Clausura. A los 97’, Renzo Garcés convirtió para que los blanquiazules salven un punto en casa, aunque ello los complica para hacerse del segundo lugar en la tabla acumulada.

En conferencia de prensa, el técnico Néstor Gorosito hizo énfasis en las dificultades que tuvo su equipo en el desarrollo del juego y reconoció que estuvieron lejos de su mejor versión ante los rojinegros.

“Hubo pocas situaciones de gol en ambos arcos, tuvimos un poco más de empuje, nos faltó tener más claridad en el juego, nos faltó cambio de ritmo. Al último, con empuje, con centros, pero sin tener juego atildado, terminamos empatando en lo que me parece un resultado lógico. Para ganar, hay que jugar mejor de lo que jugamos hoy (ayer)”, dijo el estratega argentino.

Gorosito respalda a Peña y Gaibor

‘Pipo’ Gorosito fue consultado por el aporte de los mediocampistas Fernando Gaibor y Sergio Peña, quienes otra vez fueron titulares, aunque terminó retirándolos al mismo tiempo.

“Tienen mucha categoría, lo hacen muy bien. Nosotros tenemos mucha confianza en ellos. Han funcionado en algunos partidos, en otros no tanto. Nosotros estamos a diario con ellos, vemos cómo juegan y creemos que se pueden complementar bien. Son dos jugadores de selección y de jerarquía", indicó

“Debemos tener un poco más de desequilibrio de tres cuartos hacia adelante, un poco más de juego fluido en la última parte para poner de cara al arco a los delanteros, que están teniendo pocas situaciones para que puedan concretar”, agregó sobre el desempeño de Alianza Lima.

¿Qué le falta jugar a Alianza Lima?

Alianza Lima visitará el miércoles, 5 de noviembre, a Los Chankas en Andahuaylas por el partido pendiente de la fecha 9 del Clausura, descansará en la jornada 18 y en la última recibirá a UTC en Matute.

Con 62 puntos, es tercero en la Tabla Acumulada y sus opciones de quedarse con el segundo lugar se complican considerando que Cusco FC (63) tiene tres partidos más por disputar.

Eso sí, los íntimos ya tienen asegurado su lugar en los playoffs y por tanto el acceso a la Copa Libertadores, aunque todo indica que pasarán previamente por una instancia semifinal en la definición del subcampeonato de la Liga1.