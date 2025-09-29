Últimas Noticias
Partidos de hoy, martes 30 de septiembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y Champions League

Partidos de hoy, martes 30 de septiembre del 2025
Partidos de hoy, martes 30 de septiembre del 2025
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, martes 30 de septiembre del 2025.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Real Madrid vs Kairat por la Champions League. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial programadas para este martes 30 de septiembre y revisa los resultados en directo.

Partidos de hoy, Liga 1 - Perú

1:00 p.m. | Sport Huancayo vs Alianza Universidad - L1 Max, L1 Play
5:15 p.m. | Juan Pablo II vs ADT - L1 Max, L1 Play
7:30 p.m. | Cusco FC vs Deportivo Garcilaso - L1 Max, L1 Play

Partidos de hoy, Champions League - UEFA

11:45 a.m. | Atalanta vs Brujas - ESPN 2, Disney+
11:45 a.m. | Kairat vs Real Madrid - ESPN, Disney+
2:00 p.m. | Atlético de Madrid vs Eintracht Frankfurt - ESPN 3, Disney+
2:00 p.m. | Inter de Milan vs Slavia Praga - ESPN 7, Disney+
2:00 p.m. | Chelsea vs Benfica - ESPN, Disney+
2:00 p.m. | Galatasaray vs Liverpool - ESPN 5, Disney+
2:00 p.m. | Marsella vs Ajax - ESPN 6, Disney+
2:00 p.m. | Bodo/Glimt vs Tottenham - ESPN 4, Disney+
2:00 p.m. | Pafos vs Bayern Múnich - ESPN 2, Disney+

Partidos de hoy, Mundial Sub 20 - FIFA

3:00 p.m. | Egipto vs Nueva Zelanda - DSports 2, DGO
3:00 p.m. | Panamá vs Ucrania - DSports+, DGO
6:00 p.m. | Chile vs Japón - DSports, DGO
6:00 p.m. | Corea del Sur vs Paraguay - DSports, DGO

Partidos de hoy, Primera División - Argentina

5:00 p.m. | Newells vs Estudiantes de La Plata - TyC Sports

Partidos de hoy, LaLiga - España

Valencia vs Real Oviedo - ESPN 3, Disney+

Partidos de hoy, Champions League Elite - AFC

1:15 p.m. | Al Ittihad vs Shabab Al Ahli - Disney+

Partidos de hoy, Championship - Inglaterra

2:00 p.m. | Derby County vs Charlton Athletic - Disney+

Partidos de hoy, MLS - Estados Unidos

6:30 p.m. | Inter Miami vs Chicago Fire - Appley TV

Partidos de hoy, Serie A - Brasil

7:30 p.m. | Atlético Mineiro vs Juventude - Fanatiz

Liga 1 Liga 1 Te Apuesto Champions League Mundial Sub 20 Mundial Sub 20 2025 partidos de hoy fútbol en vivo

