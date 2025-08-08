Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro dice que Perú busca inversiones japonesas con viaje de presidenta
EP 1857 • 09:41
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 28 de julio | (Nuestra Señora de la Paz) - "María dijo: Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador"
EP 1044 • 12:09

“Insólito ninguneo a cracks de La Roja”: prensa chilena estalló contra Gareca por elegir a Guerrero, Farfán y Cueva como los mejores que dirigió

Ricardo Gareca, exentrenador de la Selección de Perú y Chile.
Ricardo Gareca, exentrenador de la Selección de Perú y Chile. | Fuente: Instagram
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Ricardo Gareca se pronunció sobre los mejores jugadores que dirigió y los grandes ausentes fueron los de Chile.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ricardo Gareca habló con la prensa de su país y enumeró a los futbolistas más destacados que dirigió en su etapa como seleccionador de Perú y Chile, dejando de lado en su listado a representantes del vecino país del sur.

En entrevista con el podcast Los Edul, el ‘Tigre’ eligió a Paolo Guerrero, Christian Cueva y Jefferson Farfán por su paso en Perú, selección a la que dirigió entre 2015 y 2022.

La prensa chilena no pasó por alto la ausencia de un grupo de jugadores de la Selección de Chile, como son los casos de Arturo Vidal, Alex Sánchez, entre otras figuras históricas de 'La Roja'.

"Gareca no supo o se olvidó que fue DT de la Selección Chilena: Insólito ninguneo a cracks de La Roja", fue el titular de la nota de Red Gol de Chile.

"Es que, de forma insólita, parece que Gareca se olvidó que tuvo a sus órdenes a jugadores de talla mundial como Alexis Sánchez y Arturo Vidal, un crack de nivel planetario como Charles Aránguiz y a un histórico de La Roja como Eduardo Vargas", dice en el texto.

El olvido de Ricardo Gareca, según prensa chilena

Por su parte, TNT de Chile informó que "la monumental desconocida que le hizo Ricardo Gareca a los cracks de La Roja".

Gareca es el entrenador que más tiempo tuvo a su cargo a la Selección Peruana, teniendo en ese proceso como piezas clave a Paolo Guerrero, Christian Cueva y Jefferson Farfán. También dirigió al representativo nacional de Chile en las Eliminatorias 2026, pero presentó su renuncia en junio pasado tras tener a ‘La Roja’ en el último puesto de la tabla.

Con Paolo Guerrero, Christian Cueva y Jefferson Farfán en el plantel; Ricardo Gareca clasificó a Perú al Mundial 2018 y logró el subcampeonato de la Copa América 2019.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Ricardo Gareca Selección de Chile Selección Peruana Arturo Vidal

Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA