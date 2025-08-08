“Insólito ninguneo a cracks de La Roja”: prensa chilena estalló contra Gareca por elegir a Guerrero, Farfán y Cueva como los mejores que dirigió

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ricardo Gareca habló con la prensa de su país y enumeró a los futbolistas más destacados que dirigió en su etapa como seleccionador de Perú y Chile, dejando de lado en su listado a representantes del vecino país del sur.

En entrevista con el podcast Los Edul, el ‘Tigre’ eligió a Paolo Guerrero, Christian Cueva y Jefferson Farfán por su paso en Perú, selección a la que dirigió entre 2015 y 2022.

La prensa chilena no pasó por alto la ausencia de un grupo de jugadores de la Selección de Chile, como son los casos de Arturo Vidal, Alex Sánchez, entre otras figuras históricas de 'La Roja'.

"Gareca no supo o se olvidó que fue DT de la Selección Chilena: Insólito ninguneo a cracks de La Roja", fue el titular de la nota de Red Gol de Chile.

"Es que, de forma insólita, parece que Gareca se olvidó que tuvo a sus órdenes a jugadores de talla mundial como Alexis Sánchez y Arturo Vidal, un crack de nivel planetario como Charles Aránguiz y a un histórico de La Roja como Eduardo Vargas", dice en el texto.

El olvido de Ricardo Gareca, según prensa chilena

Por su parte, TNT de Chile informó que "la monumental desconocida que le hizo Ricardo Gareca a los cracks de La Roja".

Gareca es el entrenador que más tiempo tuvo a su cargo a la Selección Peruana, teniendo en ese proceso como piezas clave a Paolo Guerrero, Christian Cueva y Jefferson Farfán. También dirigió al representativo nacional de Chile en las Eliminatorias 2026, pero presentó su renuncia en junio pasado tras tener a ‘La Roja’ en el último puesto de la tabla.

Con Paolo Guerrero, Christian Cueva y Jefferson Farfán en el plantel; Ricardo Gareca clasificó a Perú al Mundial 2018 y logró el subcampeonato de la Copa América 2019.