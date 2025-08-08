Últimas Noticias
Ricardo Gareca no descartó que Claudio Pizarro esté aún molesto con él por dejarlo fuera de Rusia 2018

Ricardo Gareca, exseleccionador de Perú.
Ricardo Gareca, exseleccionador de Perú. | Fuente: Selección Chilena
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Ricardo Gareca, exentrenador de la Selección Peruana, se refirió a la no convocatoria de Claudio Pizarro al Mundial 2018.

Ricardo Gareca sigue captando la atención de la prensa nacional. A su regreso a Perú tras ser parte de la presentación del libro del expresidente de la FPF Edwin Oviedo, el entrenador argentino volvió a referirse a su etapa como guía de la Selección Peruana.

Al respecto, el 'Tigre' Gareca recordó la relación que tuvo con los jugadores referentes de la ‘Bicolor’, especialmente con Claudio Pizarro, a quien no llamó para ser parte de la campaña en el Mundial Rusia 2018.

"Claudio Pizarro fue un dolor de cabeza a nivel de jugador, por la calidad. Lo que pasa es que dejar a un jugador como él no fue un dolor porque hubiera sido un mal profesional. Todo lo contrario", señaló. 

"Dejarlo afuera fue un dolor de cabeza simplemente al analizar a estos muchachos de este proceso, a Raúl (Ruidíaz) que ha sido determinante en algunos momentos; creemos nosotros que merece estar", agregó en entrevista con el programa Full Deporte.

Ricardo Gareca estuvo siete años y medio como técnco de Perú
Ricardo Gareca estuvo siete años y medio como técnco de Perú | Fuente: Andina

El quiebre de Gareca con Pizarro

Ricardo Gareca no descartó que Claudio Pizarro se encuentre aún enojado con él por dejarlo fuera de la lista de jugadores convocados a Rusia 2018, certamen mundial al que Perú regresaba tras 36 años.

"Seguramente, está enojado conmigo o habrá estado enojado. Por eso en esta carrera uno empieza a estar en el límite, porque empieza a tomar decisiones y esas decisiones molestan. Seguramente mucha gente habrá estado a favor y en contra, por su calidad", culminó.

Pizarro, a pesar de su veteranía, aún jugaba en la Bundesliga, pero este detalle no le sirvió para ser uno de los elegidos por Gareca.

