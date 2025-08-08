Ricardo Gareca no descartó que Claudio Pizarro esté aún molesto con él por dejarlo fuera de Rusia 2018

Ricardo Gareca, exentrenador de la Selección Peruana, se refirió a la no convocatoria de Claudio Pizarro al Mundial 2018.
Ricardo Gareca sigue captando la atención de la prensa nacional. A su regreso a Perú tras ser parte de la presentación del libro del expresidente de la FPF Edwin Oviedo, el entrenador argentino volvió a referirse a su etapa como guía de la Selección Peruana.
Al respecto, el 'Tigre' Gareca recordó la relación que tuvo con los jugadores referentes de la ‘Bicolor’, especialmente con Claudio Pizarro, a quien no llamó para ser parte de la campaña en el Mundial Rusia 2018.
"Claudio Pizarro fue un dolor de cabeza a nivel de jugador, por la calidad. Lo que pasa es que dejar a un jugador como él no fue un dolor porque hubiera sido un mal profesional. Todo lo contrario", señaló.
"Dejarlo afuera fue un dolor de cabeza simplemente al analizar a estos muchachos de este proceso, a Raúl (Ruidíaz) que ha sido determinante en algunos momentos; creemos nosotros que merece estar", agregó en entrevista con el programa Full Deporte.
El quiebre de Gareca con Pizarro
Ricardo Gareca no descartó que Claudio Pizarro se encuentre aún enojado con él por dejarlo fuera de la lista de jugadores convocados a Rusia 2018, certamen mundial al que Perú regresaba tras 36 años.
"Seguramente, está enojado conmigo o habrá estado enojado. Por eso en esta carrera uno empieza a estar en el límite, porque empieza a tomar decisiones y esas decisiones molestan. Seguramente mucha gente habrá estado a favor y en contra, por su calidad", culminó.
Pizarro, a pesar de su veteranía, aún jugaba en la Bundesliga, pero este detalle no le sirvió para ser uno de los elegidos por Gareca.