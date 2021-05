Ronaldinho en Dubai. | Fuente: Instagram Ronaldinho

A través de sus redes sociales, Ronaldinho anunció que fue vacunado contra la COVID-19. El exastro brasileño se mostró contento luego de ser inoculado en su visita a los Émiratos Árabes Unidos.

"Fé, alegría, gratitud y una gran esperanza de un futuro mejor para todos", fue el mensaje de Ronaldinho acompañado con una imagen suya junto a una enfermera que lo inmunizó en Dubai.

Ronaldinho se pudo aplicar la vacuna contra la coronavirus en Dubai, ya que le otorgaron una 'Gold' Car', es decir, una visa de 10 años que es otorgada a inversionistas, empresarios y personas con influencia en la zona.

Como se sabe, 'Dinho' dio positivo de la COVID-19 en octubre pasado, aunque fue asintómatico y no le representó ninguna preocupación para sus amigos y familiares.

El exjugador de Barcelona, Flamengo y Milán perdió a su madre en diciembre pasado. Dona Miguelina Elói Assis dos Santos no soportó los efectos de la pandemia y dejó de existir unos días antes de la Navidad en un 2020 para el olvido para Ronaldinho.

32 días en la cárcel

Ronaldinho y su hermano Roberto de Assis Moreira abandonaron la Agrupación Especializada de la Policía Nacional el 7 de abril del 2020, donde permaneció 32 días encerrado por ingresar con pasaporte falso a Paraguay. El astro brasileño permaneció en arresto domiciliario por unos meses más en un lujo hotel del Asunción.

El campeón del mundo con la Selección de Brasil en 2002 reveló que recibió el apoyo de sus excompañeros en Barcelona.

"Barcelona siempre me trató con mucho cariño y respeto. Mis excompañeros (como Puyol o Ronaldo) me conocen bien y saben que no ha sido un momento fácil. Fueron importantes sus palabras", comentó.







NUESTRO PODCAST

¿Qué nivel de protección brinda la vacuna de Pfizer?

Estudio determinó que la vacuna de Pfizer brinda alta protección cuando es aplicada doce semanas entre la primera y segunda dosis. ¿Cómo se realizó y cómo se explican estos resultado?, el Dr. Elmer Huerta nos explica.