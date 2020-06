Ronaldinho estuvo preso un mes en una cárcel de Asunción y hace dos viene cumpliendo arresto domiciliario | Fuente: AFP

Pese a la "tormenta" que la ha tocado vivir, Ronaldinho no ha perdido la sonrisa. El exfutbolista brasileño considera que los mensajes de apoyo de sus amigos y excompañeros del Barcelona han sido ese impulso para sobrevivir en el encierro preventivo que lleva hace tres meses en Paraguay cuando fue detenido por ingresar con pasaporte falso a dicho país sudamericano.

Tras pasar un mes encerrado en una cárcel paraguaya, Ronaldinho pasó a estar con arresto domiciliario en un hotel de Asunción, y aquí abrió su corazón al diario español Mundo Deportivo.

"Barcelona siempre me trató con mucho cariño y respeto. Mis excompañeros (como Puyol o Ronaldo) me conocen bien y saben que no ha sido un momento fácil. Fueron importantes sus palabras y que me apoyaran para salir lo más pronto posible de esta tormenta", dijo Ronnie sobre el papel que han tenido Carles Puyol y Ronaldo, y los aficionados del Barza que le mandaron mensajes de aliento.



¿Alguna vez ha pedido su sonrisa? "No siempre ha sido fácil, pero he intentado llevar la alegría haciendo lo que más se hacer: jugar a fútbol. Solo me quedé triste cuando no pude hacer a la gente feliz. Por suerte tuve muy pocas lesiones en mis veinte años de carrera".

Ronaldinho, que jugaba sus partidos con los reclusos de la cárcel de Asunción, considera que el fútbol ha sido una gran herramienta para salir adelante.

"El fútbol está por todas partes. Es único y un fenómeno verdaderamente global. Siempre me ha abierto las puertas, incluso en muchos momentos en que todo parecía difícil o incluso imposible… Hasta me llevó a Barcelona a cumplir mis sueños".

El exintegrante de la Selección de Brasil también rescató que recibe en su "nueva casa". "Tenemos un excelente trato en el hotel. Tenemos todo bien ordenado, estamos tranquilos y hacen todo lo posible para que este momento sea lo más placentero posible. Han pasado 60 días. Las personas en sus hogares deben imaginar cómo debe ser no poder hacer lo que está acostumbrado. Creo que es algo que permanecerá para siempre en todos nosotros después de vivir esta experiencia complicada".