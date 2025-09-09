Últimas Noticias
Zinedine Zidane se perfila a ser el nuevo DT de Francia: ¿a partir de cuándo apunta a reemplazar a Deschamps?

Zinedine Zidane ganó un Mundial como jugador de Francia.
Zinedine Zidane ganó un Mundial como jugador de Francia. | Fuente: Zinedine Zidane Officiel
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

L'Equipe da cuenta de las posibilidades de Zinedine Zidane de reemplazar a Didier Deschamps en la Selección de Francia.

Zinedine Zidane no dirige desde lo que fue su salida de Real Madrid, aunque el futuro lo perfila a convertirse en el nuevo director técnico del primer equipo de Francia.

Y es que el diario L'Equipe sostiene que Zinedine Zidane apunta a ser el nuevo entrenador de la Selección de Francia en el mediano plazo. Su llegada al combinado 'bleu' sería después de la participación de este conjunto en el Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

"Sabe que los jugadores sueñan trabajar con él. Se prepara para suceder a Didier Deschamps y espera pacientemente el momento oportuno", es lo que indica el citado medio galo en relación con Zidane.

Zidane es embajador del Real Madrid en el mundo.
Zidane es embajador del Real Madrid en el mundo. | Fuente: Zinedine Zidane Officiel

Zinedine Zidane se acerca a Francia

Además, se añade que el presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Philippe Diallo, "no quiere precipitarse".

También, indican que los integrantes de la directiva de la federación francesa tienen clara la decisión que 'Zizou' debe ser el sucesor de Deschamps. Todo después de la próxima edición de la Copa del Mundo.

Hay que tener en cuenta que Zinedine Zidane no dirige desde mayo del año 2021. Su único equipo hasta el momento -a nivel de clubes- ha sido el Real Madrid, en donde también tuvo un paso como futbolista.

En la tienda merengue, en el banquillo, fue campeón tres veces de la Champions League. Además, obtuvo otros títulos como LaLiga, Supercopa de España, Supercopa Europea y el Mundial de Clubes.

Deschamps ve a Zidane en Francia

En febrero del presente año, Didier Deschamps apuntó que Zinedine Zidane es un buen nombre para relevarlo en lo que tiene que ver con la dirección técnica de la Selección de Francia.

"Es un muy buen candidato, natural para el banquillo de los 'bleus' y, añadiría, esperado. Después, no sé si tendrá ganas", sostuvo en entrevista.

Tags
Zinedine Zidane Selección de Francia

