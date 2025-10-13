Semifinales del Mundial Sub 20: estas son las llaves y horarios de los partidos de esta fase

Conoce los equipos clasificados y las llaves confirmadas de las semifinales de final del Mundial Sub 20.
Solo quedan cuatro. Este miércoles 15 de octubre se jugarán las semifinales del Mundial Sub 20, donde dos sudamericanos, un europeo y un africano buscarán meterse entre en la gran final del torneo de la categoría.
La gran sorpresa del campeonato ha sido Marruecos, quien eliminó a Estados Unidos, quien era una de las sensaciones del Mundial Sub 20. En esta instancia se enfrentará a Francia, quien viene haciendo un torneo perfecto. Y en la otra llave se enfrentarán Colombia y Argentina, quienes han dado grandes espectáculos en sus anteriores cotejos.
A continuación, conoce cuándo y dónde se llevarán a cabo los encuentros por semifinales.
¿Cuáles son las selecciones clasificadas a las semifinales del Mundial Sub 20 2025?
Las selecciones clasificadas a las semifinales del Mundial Sub 20 son las siguientes:
- Argentina
- Marruecos
- Francia
- Colombia
Fechas y horarios de los partidos de las semifinales del Mundial Sub 20 2025
Miércoles 15 de octubre
Marruecos vs Francia
- Hora: 3:00 p.m.
- Estadio: Elías Figueroa
Colombia vs Argentina
- Hora: 6:00 p.m.
- Estadio: Nacional de Santiago
¿Dónde ver los octavos de final del Mundial Sub 20 2025?
En Perú y en Sudamérica, las semifinales del Mundial Sub 20 se podrán ver EN VIVO por DSports y DGO. En Chile, se será transmitido por Chilevisión. Y en México, será transmitido por TUDN. También se podrá ver todos los cotejos EN VIVO por FIFA+.