Semifinales del Mundial Sub 20: estas son las llaves y horarios de los partidos de esta fase

Solo quedan cuatro. Este miércoles 15 de octubre se jugarán las semifinales del Mundial Sub 20, donde dos sudamericanos, un europeo y un africano buscarán meterse entre en la gran final del torneo de la categoría.

La gran sorpresa del campeonato ha sido Marruecos, quien eliminó a Estados Unidos, quien era una de las sensaciones del Mundial Sub 20. En esta instancia se enfrentará a Francia, quien viene haciendo un torneo perfecto. Y en la otra llave se enfrentarán Colombia y Argentina, quienes han dado grandes espectáculos en sus anteriores cotejos.

A continuación, conoce cuándo y dónde se llevarán a cabo los encuentros por semifinales.

¿Cuáles son las selecciones clasificadas a las semifinales del Mundial Sub 20 2025?

Las selecciones clasificadas a las semifinales del Mundial Sub 20 son las siguientes:

Argentina

Marruecos

Francia

Colombia



Fechas y horarios de los partidos de las semifinales del Mundial Sub 20 2025

Miércoles 15 de octubre

Marruecos vs Francia

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Elías Figueroa

Colombia vs Argentina

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Nacional de Santiago

¿Dónde ver los octavos de final del Mundial Sub 20 2025?

En Perú y en Sudamérica, las semifinales del Mundial Sub 20 se podrán ver EN VIVO por DSports y DGO. En Chile, se será transmitido por Chilevisión. Y en México, será transmitido por TUDN. También se podrá ver todos los cotejos EN VIVO por FIFA+.

