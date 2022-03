Sergio Agüero exdelantero de Barcelona. | Fuente: Instagram Sergio Agüero

Sergio Agüero se encuentra en el centro de las críticas luego de sus última declaraciones. El exdelantero de Barcelona y Manchester City se mostró en contra de la vacuna contra la coronavirus en un streming con el influencer español Ibai Llanos.

En un momento de la conversación con el amigo de Gerard Piqué, Agüero señaló sin titibear que "tres o cuatro veces lo tuve, o sea, que la vacuna no sirve para un carajo", indicó.

La rápida respuesta de Ibai Llanos no se hizo esperar y le recomendó rectificarse a Agüero, pero el argentino de 33 años continuó con su enérgica postura. "Me agarró covid al final, supuestamente te cubre, la chota me cubrió", agregó.

Luego de ello, el exgoleador cambió de tema rápidamente, quizá al percatarse de sus desafortunadas frases.

Críticas a Agüero

Las redes sociales no pasaron por alto los comentarios de Sergio Agüero, quien fue criticado por no darle el valor a la vacuna contra el COVID-19, que según estudios ayudan a evitar cuadros graves de la enfermedad e incluso la muerte.

"La vacuna no sirve para un carajo"



El Kun Agüero mostró su malestar contra la vacuna del coronavirus y dijo: "Me agarró Covid al final, supuestamente te cubre, la chota me cubrió". pic.twitter.com/Kpaz9ZdP50 — Corta (@somoscorta) March 3, 2022





NUESTROS PODCAST

¿Qué es la "Flurona"?

En Israel se detectó el primer caso de "Flurona", es decir un contagio de covid-19 e influenza a la vez. ¿Cómo se produce esto y cuál es el nivel de gravedad? El Dr. Elmer Huerta nos explica.