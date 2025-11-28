Sorpresa en la Liga MX: Sergio Ramos dejará Monterrey a fin de temporada, según prensa española

Bomba en el fútbol mexicano. Desde tierras españolas, se reporta que el experimentado defensa central Sergio Ramos dejará Monterrey al final la actual campaña de la Liga MX.

En la última edición del programa El Chiringuito, se informó que Sergio Ramos ha meditado y considera que su periplo en el fútbol azteca no va más en el corto plazo.

"Ramos ha decidido poner fin a su etapa en los 'Rayados' de Monterrey. Se va a marchar de México", es lo que indican en relación a la exfigura del Real Madrid, quien también tiene pasado con las camisetas de PSG y el Sevilla.

Una victoria seria y un paso importante, pero aún queda la vuelta. Ahora a recuperar y preparar el partido del sábado. ¡Gracias, afición, por vuestro apoyo! ¡Estamos juntos!



A solid victory and an important step forward, but there's still the second leg to play. Now it's time to… pic.twitter.com/RvUUGyq8ll — Sergio Ramos (@SergioRamos) November 27, 2025

La decisión de Sergio Ramos en Monterrey

Asimismo, manifiestan que, si bien el internacional con la Selección de España está a gusto en territorio mexicano, considera por terminado su periplo en el país.

"Le gusta mucho la ciudad, la hinchada y el país le encanta, pero más allá de ello tomó la medida de salir de la liga mexicana de primera división", es lo que añaden.

Hay que tener en cuenta, además, que Sergio Ramos no piensa en el retiro de la actividad profesional a sus 39 años. Considera que está bien a nivel físico.

El presente de Ramos en México

Sergio Ramos aún puede coronarse campeón del torneo mexicano de primera división, ya que su elenco está clasificado a la liguilla final del Apertura 2025 de la Liga MX.

En la ida de cuartos de final, derrotó a las 'Águilas' en condición de local y este sábado, 29 de noviembre, se juega la revancha en Ciudad de México.