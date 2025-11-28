Últimas Noticias
Sorpresa en la Liga MX: Sergio Ramos dejará Monterrey a fin de temporada, según prensa española

Sergio Ramos llegó a Monterrey en febrero procedente del Sevilla.
Sergio Ramos llegó a Monterrey en febrero procedente del Sevilla. | Fuente: @SergioRamos
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Si bien Sergio Ramos aún puede ser campeón en México con el Monterrey, no renovará contrato, aseguran en España.

Bomba en el fútbol mexicano. Desde tierras españolas, se reporta que el experimentado defensa central Sergio Ramos dejará Monterrey al final la actual campaña de la Liga MX.

En la última edición del programa El Chiringuito, se informó que Sergio Ramos ha meditado y considera que su periplo en el fútbol azteca no va más en el corto plazo.

"Ramos ha decidido poner fin a su etapa en los 'Rayados' de Monterrey. Se va a marchar de México", es lo que indican en relación a la exfigura del Real Madrid, quien también tiene pasado con las camisetas de PSG y el Sevilla.

La decisión de Sergio Ramos en Monterrey

Asimismo, manifiestan que, si bien el internacional con la Selección de España está a gusto en territorio mexicano, considera por terminado su periplo en el país.

"Le gusta mucho la ciudad, la hinchada y el país le encanta, pero más allá de ello tomó la medida de salir de la liga mexicana de primera división", es lo que añaden.

Hay que tener en cuenta, además, que Sergio Ramos no piensa en el retiro de la actividad profesional a sus 39 años. Considera que está bien a nivel físico.

"Una victoria seria y un paso importante, pero aún queda la vuelta. Ahora a recuperar y preparar el partido del sábado. ¡Gracias, afición, por el apoyo! ¡Estamos juntos!", había indicado el zaguero español luego de lo que fue la victoria 2-0 sobre el América.

El presente de Ramos en México

Sergio Ramos aún puede coronarse campeón del torneo mexicano de primera división, ya que su elenco está clasificado a la liguilla final del Apertura 2025 de la Liga MX.

En la ida de cuartos de final, derrotó a las 'Águilas' en condición de local y este sábado, 29 de noviembre, se juega la revancha en Ciudad de México.

