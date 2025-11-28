Julio César Uribe por la marcha de Hernán Barcos de Alianza Lima: "Hay que felicitarlo por su trayectoria"

Sale de Alianza Lima. Tras los playoffs de la Liga1 Te Apuesto 2025, Hernán Barcos dejará el club íntimo, ya que la institución ha decidido no renovarle contrato.

Así, a sus 41 años, Hernán Barcos pasará a ser jugador libre. Si bien RPP pudo conocer que Sporting Cristal no medita su fichaje de cara a la próxima temporada, el director de Fútbol del elenco celeste, Julio César Uribe, se manifestó por la marcha del aún delantero victoriano.

"Es un futbolista que no necesita presentación y hay que felicitarlo por su trayectoria. Ha tenido productividad en el lugar donde se le consideró", sostuvo sobre Barcos luego de un partido amistoso entre leyendas previo a la final de la Copa Libertadores.