Julio César Uribe por la marcha de Hernán Barcos de Alianza Lima: "Hay que felicitarlo por su trayectoria"

Hernán Barcos llegó a Alianza Lima en el año 2021.
Hernán Barcos llegó a Alianza Lima en el año 2021. | Fuente: Club Alianza Lima
por Renzo Castillo Lazo

·

El directivo de Sporting Cristal se refirió a la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima.

Sale de Alianza Lima. Tras los playoffs de la Liga1 Te Apuesto 2025, Hernán Barcos dejará el club íntimo, ya que la institución ha decidido no renovarle contrato.

Así, a sus 41 años, Hernán Barcos pasará a ser jugador libre. Si bien RPP pudo conocer que Sporting Cristal no medita su fichaje de cara a la próxima temporada, el director de Fútbol del elenco celeste, Julio César Uribe, se manifestó por la marcha del aún delantero victoriano.

"Es un futbolista que no necesita presentación y hay que felicitarlo por su trayectoria. Ha tenido productividad en el lugar donde se le consideró", sostuvo sobre Barcos luego de un partido amistoso entre leyendas previo a la final de la Copa Libertadores.

En la Liga1 2025, el 'Pirata' Barcos ha marcado ocho goles.
En la Liga1 2025, el 'Pirata' Barcos ha marcado ocho goles. | Fuente: Club Alianza Lima

La palabra de Uribe por Hernán Barcos

Posteriormente, se refirió a la posibilidad de tener al popular 'Pirata' en La Florida.

"Lo tenemos que conversar con el director técnico. La opinión suya es importante y tenemos que consensuarlo con la dirigencia", agregó el 'Diamante'.

Luego, más allá del tema Hernán Barcos, calentó lo que serán las semifinales de playoffs. Alianza Lima y Sporting Cristal se miden la próxima semana a ida y vuelta y el ganador chocará con Cusco FC, buscando el pase directo como Perú 2 a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores.

"No pensamos en otra cosa que no sea el partido. Después, vamos a tener tiempo para tomar las decisiones que correspondan", agregó el también exfutbolista del club rimense.

Semifinales de los playoffs de la Liga 1

Partido de ida

Sporting Cristal vs. Alianza Lima

  • Fecha: martes 2 de diciembre
  • Hora: 8:00 p.m. hora peruana
  • Estadio Nacional

Partido de vuelta

Alianza Lima vs. Sporting Cristal

  • Fecha: Sábado 6 de diciembre
  • Hora: 8:00 p.m. hora peruana
  • Estadio Alejandro Villanueva (Matute)

