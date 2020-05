El italiano enfrenta problemas con su club. | Fuente: EFE

El delantero Mario Balotelli se encuentra en problemas con su actual club, Brescia, según afirmó AS. El italiano no acudió al entrenamiento del martes del equipo que juega en la Serie A, asegurando que se encontraba indispuesto, pero el club da otra versión.

"Mario Balotelli vuelve a estar en el ojo del huracán en Italia. El delantero italiano y su club, el Brescia, escenificaron sus problemas este martes cuando 'SuperMario' no fue a entrenar, según él, por 'indisposición intestinal'. Algo que no le consta al conjunto lombardo", afirmó el medio español.

Balotelli aseguró que recibió al doctor del club para que confirme su estado. "Según el jugador, si le tocaba estar a las 9:00 h en el campo, avisó unos 45 minutos antes de que no podría acudir por molestias digestivas llamando tanto a directivos como a doctores. Añade incluso que un miembro del cuerpo médico del club acudió a su domicilio para certificar que esta indisposición era real", añadió el diario.

Sin embargo, Brescia dice lo contrario. "El club da una versión distinta. El jugador estaba citado a las 9:00 h y se le esperaba un cuarto de hora antes de la sesión. Allí no apareció nadie y al Brescia no le constaba que no acudiría. Además de entrenamiento, los jugadores tenían programada la segunda ronda de test de coronavirus, a la que Mario no se sometió", aseguró el periódico.

Además, según medios italianos, Balotelli llegado subido de peso a los entrenamientos, lo que generó malestar en el club. "Aunque sea su máximo goleador y todo un reclamo de marketing (es el único jugador del que venden camiseta con dorsal en su web), el Brescia está valorando romper el contrato que une el destino de ambos", concluyó el medio.