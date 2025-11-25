Últimas Noticias
¿Cristiano Ronaldo sin Mundial 2026? FIFA anuncia sanción a la estrella de Portugal

Cristiano Ronaldo, estrella de Portugal.
Cristiano Ronaldo, estrella de Portugal. | Fuente: Instagram Cristiano Ronaldo
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Cristiano Ronaldo fue expulsado ante Irlanda en Dublín el pasado 13 de noviembre. Nunca antes había sido expulsado con roja directa con la selección absoluta de Portugal.

Cristiano Ronaldo, crack de la Selección de Portugal, ha sido sancionado por el comité de Disciplina de la FIFA con un partido de sanción- que ya ha cumplido en la fase de clasificación para el Mundial 2026 ante Armenia- y dos más, pero condicionados a su comportamiento.

Por tanto, Cristiano Ronaldo jugará el primer partido del Mundial 2026, siempre y cuando no vuelva a cometer una incidencia disciplinaria. Expulsado ante Irlanda en Dublín el pasado 13 de noviembre, Cristiano nunca antes había sido expulsado con roja directa en sus 226 partidos con la selección absoluta.

En el Irlanda vs Portugal, Cristiano vio la expulsión tras una agresión al defensa irlandés Dara O´Shea por parte del árbitro sueco Glenn Nyberg, que primero le mostró cartulina amarilla pero luego le mostró la roja tras consultar el VAR. 

La desazón de Cristiano Ronaldo en las Eliminatorias Europeas
La desazón de Cristiano Ronaldo en las Eliminatorias Europeas | Fuente: ESPN

Portugal en el Bombo 1 del sorteo del Mundial

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA

Cristiano Ronaldo Selección de Portugal

