FIFA planea darle más poder al VAR en el Mundial 2026: buscará que revise los tiros de esquina y segundas tarjetas amarillas

La FIFA planea darle más poder al VAR. De acuerdo con The Times, el máximo ente del fútbol está analizando la opción de que la tecnología pueda revisar los tiros de esquina y las segundas tarjetas amarilla para el Mundial 2026.

Según el medio citado, esta iniciativa sería a modo de prueba, con la intención de que el arbitraje en la Copa del Mundo sea lo más preciso posible y no se cometan errores en jugadas clave que puedan interferir en el resultado de los partidos.

De este modo, el videoarbitraje podrá revisar los saques de esquina, en caso de que se hayan equivocado los colegiados del campo, y las segundas tarjetas amarillas, para que no deriven en expulsiones incorrectas.



Cambios estaban avisados con anterioridad

La International Football Association Board (IFAB), la institución que rige las normas del juego, anunció —a finales de octubre— que iba a proponer que el VAR pueda intervenir ante una segunda tarjeta amarilla mostrada incorrectamente.



En una reunión virtual de los Comités Asesores Técnicos y de Fútbol (FAP-TAP), la IFAB debatió varios asuntos, y uno de ellos fue en relación con el protocolo del árbitro asistente de vídeo (VAR). Se trató que los árbitros de vídeo deberían tener la posibilidad de intervenir cuando se haya mostrado una segunda tarjeta amarilla incorrecta. De hecho, esta propuesta se presentará en la reunión anual de la IFAB, que se celebrará el 20 de enero de 2026 en Londres.



Por otro lado, durante la Copa Árabe, que arranca esta semana en Qatar, la FIFA va a probar una nueva norma por la cual un jugador que reciba atención médica por una lesión tendrá que abandonar el campo durante dos minutos a no ser que el causante de la falta haya recibido tarjeta amarilla o roja.



Así se pretende acabar con las pérdidas de tiempo y con que los equipos fuercen esos parones para poder recibir instrucciones del entrenador.

