Tremendo blooper de Nicolás Reneiro | Fuente: ESPN

Ni él lo podría creer. Nicolás Reniero de Argentinos Juniors no salía de su asombro tras desperdiciar una gran ocasión para vencer el arco de Newell's por la fecha 2 de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina.

En el cierre de la segunda fecha de la Liga Profesional de Fútbol, Argentinos Juniors se enfrentó a Newell's. A tres minutos del final, Lucas Villalba anotó el primero del Bicho de la Paternal. Pero el cuadro local pudo aumentar el marcador si no fuera por la increíble oportunidad de gol que desperdició Nicolás Reniero.

Minuto 45 +5, Nicolás Reniero aprovechó una mala salida de Newell's, eludió al arquero Alan Aguerre que salió a su encuentro, dio dos pasos más y quedó solo frente al arco, el jugador de Argentinos Juniors sacó un remate con la derecha, pero mandó el balón mandó arriba, por encima del travesaño.

La reacción del exjugador de Racing fue llevarse las manos a la cabeza porque no podría creer lo que se había perdido.

Ver blooper del año

Nicolás Reniero se perdió un gol solo frente al arco | Fuente: ESPN

Para tranquilidad de Nicolás Reneiro, Argentinos Juniors venció este lunes por 1-0 a Newell's Old Boys, que jugó el segundo tiempo con uno menos, con un gol a tres minutos del final en el cierre de la segunda jornada de la Liga argentina y llegó a los cuatro puntos, dos menos que los líderes Lanús, Patronato y Godoy Cruz.



El equipo dirigido por Gabriel Milito alcanzó con esta victoria la puntuación de San Lorenzo e Independiente.



Tras un primer tiempo parejo, el delantero de Newell's Old Boys Jonathan Cristaldo fue expulsado en la primera jugada de la segunda mitad y dejó a su equipo con uno menos.



Sin embargo, Argentinos Juniors recién pudo convertir a los 87 minutos gracias a Lucas Villalba.



Newell's Old Boys, que había ganado en el debut, se pasó todo el segundo tiempo intentando evitar que el equipo local anotara y estuvo cerca de conseguir un valioso punto como visitante.



