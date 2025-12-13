Raphinha se lució con doblete en la victoria de Barcelona ante Osasuna [VIDEO]

Raphinha nunca se rinde y fue protagonista en el triunfo de Barcelona ante Osasuna por LaLiga de España.

Barcelona venció 2-0 a Osasuna por la fecha 16 de LaLiga 2025 en el Camp Nou. Este triunfo costó una vida al cuadro azulgrana debido que el rival de turno se mostró perfecto en defensa solo hasta la llegada de los goles de Raphinha.

La estrella brasileña apareció cuando más lo necesitaba su equipo. La apertura en el marcador llegó a los 70 minutos con un zurdazo que llegó a poca distancia del área de Osasuna.

Y para marcar diferencias, Barcelona aseguró el triunfo con un nuevo tanto de Raphinha, que tras aprovechar un rebote, convirtió con un toque sutil para el equipo dirigido por el alemán Hansi Flick.

Barcelona suma 43 puntos y se mantiene como firme líder del certamen español.

Así fue el segundo gol de Raphinha en el Barcelona vs Osasuna. | Fuente: DSports

Barcelona vs. Osasuna: así arrancaron en duelo por LaLiga

Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde; Eric García, Pedri, Raphinha ©, Lamine Yamal, Marcus Rashford; y Ferran Torres. DT: Hansi Flick.

Osasuna: S. Herrera ©; I. Arguibide, F. Boyomo, A. Catena, J. Herrando, A. Bretones; J. Moncayola, L. Torró, A. Oroz, V. Muñoz y A. Budimir. DT: Alessio Lisci.

¡LLEGÓ EL PRIMERO DE BARCELONA!



Raphinha cruzó el remate de zurda y anotó el 1-0 sobre Osasuna.



Andrés Iniesta lo festejó desde la grada. #LaLigaEnDSPORTS#BarçaOsasuna pic.twitter.com/fk3ttfyKDM — DSPORTS (@DSports) December 13, 2025