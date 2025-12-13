Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Raphinha se lució con doblete en la victoria de Barcelona ante Osasuna [VIDEO]

Raphina, estrella de Barcelona.
Raphina, estrella de Barcelona. | Fuente: Barcelona
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Raphinha nunca se rinde y fue protagonista en el triunfo de Barcelona ante Osasuna por LaLiga de España.

Barcelona venció 2-0 a Osasuna por la fecha 16 de LaLiga 2025 en el Camp Nou. Este triunfo costó una vida al cuadro azulgrana debido que el rival de turno se mostró perfecto en defensa solo hasta la llegada de los goles de Raphinha.

La estrella brasileña apareció cuando más lo necesitaba su equipo. La apertura en el marcador llegó a los 70 minutos con un zurdazo que llegó a poca distancia del área de Osasuna.

Y para marcar diferencias, Barcelona aseguró el triunfo con un nuevo tanto de Raphinha, que tras aprovechar un rebote, convirtió con un toque sutil para el equipo dirigido por el alemán Hansi Flick.

Barcelona suma 43 puntos y se mantiene como firme líder del certamen español.

Así fue el segundo gol de Raphinha en el Barcelona vs Osasuna
Así fue el segundo gol de Raphinha en el Barcelona vs Osasuna. | Fuente: DSports

Barcelona vs. Osasuna: así arrancaron en duelo por LaLiga

Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde; Eric García, Pedri, Raphinha ©, Lamine Yamal, Marcus Rashford; y Ferran Torres. DT: Hansi Flick.

Osasuna: S. Herrera ©; I. Arguibide, F. Boyomo, A. Catena, J. Herrando, A. Bretones; J. Moncayola, L. Torró, A. Oroz, V. Muñoz y A. Budimir. DT: Alessio Lisci.

Te recomendamos
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
FC Barcelona Osasuna Videos más Vistos Videos Raphinha

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA