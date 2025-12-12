LaLiga EA Sports: Barcelona enfrenta a Osasuna para seguir en la punta

Últimas Noticias
Barcelona enfrenta a Osasuna para seguir en la punta
La previa del choque de Barcelona ante Osasuna, a disputarse en el estadio Camp Nou mañana desde las 12:30 horas.

A partir de las 12:30 horas, Barcelona y Osasuna protagonizarán mañana su choque por la fecha 16 de la Liga, en el estadio Camp Nou.

Así llegan Barcelona y Osasuna

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga

Barcelona viene de vencer a Atlético de Madrid con un marcador de 3-1. Antes de este resultado, el equipo local firmó su cuarta victoria del torneo y mantiene un buen momento en las últimas jornadas, con 19 goles a favor frente a 7 encajados.

Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga

Osasuna viene de derrotar a Levante con un marcador 2 a 0. En los últimos 4 partidos, resultó perdedor en 2 ocasiones e igualó en 2 encuentros. Anotó 5 goles y le han convertido 6 en su arco.

Barcelona es una fortaleza como local: sumó su octavo triunfo consecutivo en el estadio Estadio Johan Cruyff.

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 4 veces ganó el local y 1 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 27 de marzo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y el marcador favoreció a Barcelona con un marcador de 3-0.

El local se ubica puntero con 40 puntos (13 PG - 1 PE - 2 PP), mientras que el visitante tiene 15 unidades y se coloca en décimo quinto lugar de la tabla (4 PG - 3 PE - 8 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona4016131227
2Real Madrid3616113217
3Villarreal3515112218
4Atlético de Madrid311694313
15Osasuna1515438-4

Fechas y rivales de Barcelona en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 17: vs Villarreal: 21 de diciembre - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 22: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Osasuna en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 17: vs Alavés: 20 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 19: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
Horario Barcelona y Osasuna, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas
