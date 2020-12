Maxi Gómez anotó el 2-2 de Valencia ante Barcelona | Fuente: AFP | Fotógrafo: LLUIS GENE

Barcelona festejaba en el Camp Nou que lograba la remontada ante Valencia en el duelo entre ambos por la fecha 14 de LaLiga Santander. Mouctar Diakhaby adelantó a la visita y Lionel Messi logró el empate antes del final de la primera mitad. En los primeros instantes del complemento fue el uruguayo Ronald Araujo quien, con una fantástica tijera, puso a los 'culés' como dominadores en el marcador.

No obstante, aquello no fue suficiente y frente a un Valencia que no se rindió volvieron a ver batido su arco. A los 69', José Luis Gayá envió un centro desde la izquierda y cuando parecía que el juvenil Oscar Mingueza tenía la comodidad para despejar el peligro, el uruguayo Maxi Gómez se anticipó a él y desvió la trayectoria para sorprender a Ter Stegen y colocar así el 2-2.

El 'Barza' apuntaba a tener encaminado el compromiso luego del tanto de Araujo, pero otro gol uruguayo en el Camp Nou cambió los planes.





ALINEACIONES:

Barcelona: Marc André Ter Stegen; Sergiño Dest, Ronald Araújo, Oscar Mingueza, Jordi Alba; Sergio Busquets, Philippe Coutinho, Pedri; Martin Braithwaite, Antoine Griezmann, Lionel Messi.

Valencia: Jaume Doménech; Daniel Wass, Gabriel Paulista, Moucktar Diakhaby, José Luis Gayà; Yunus Musah, Carlos Soler, Uros Racic, Denis Cheryshev; Goncalo Guedes, Maxi Gómez