¡Está intratable! Fermín López y un golazo para el empate 1-1 de Barcelona en El Clásico (VIDEO)

El 'Clásico' no bajó el ritmo en el Santiago Bernabéu y tanto el Real Madrid Madrid como el Barcelona gozaron de ocasiones para aumentar el marcador en el gran duelo protagonizado en esta fecha 10 de LaLiga.

A pesar a que los de Xabi Alonso se pusieron por delante gracias a Kylian Mbappé tras unos tantos anulados, el conjunto azulgrana consiguió igualar la contienda cerca del descanso.

El Barcelona subió su presión y mordió para dificultar la salida de la pelota del Real Madrid. Así, Pedri le robó la pelota a Arda Güler y jugó con Marcus Rashford. El inglés, tras aparecer por el sector izquierdo, vio la llegada desde atrás de Fermín López, que recibió a la altura del punto de penal y mandó el esférico al fondo de la red para el 1-1.

Fermín se hace presente en El Clásico

Es el segundo gol en LaLiga para Fermín López, que llega a una semana fantástica a nivel individual, que sumó su cuarto tanto en apenas 4 días tras el 'hat trick' que completó ante el Olympiacos en la Champions League.

Suma un total de 6 goles en los 8 partidos que lleva disputados este curso entre todas las competencias. Además, es el tercero que le marca Fermín López al Real Madrid en el que es su octavo 'Clásico'.

Real Madrid vs Barcelona: así formaron en El Clásico

Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Éder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Arda Güler, Jude Bellingham; Vinicius Junior y Kylian Mbappé. DT: Xabi Alonso.

FC Barcelona: Wojciech Szczesny; Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Pedri, Fermín Torres; Marcus Rashford, Lamine Yamal y Ferran Torres. DT: Hansi Flick.