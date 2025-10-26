Definición de lujo: Kylian Mbappé y el 1-0 de Real Madrid contra Barcelona en el Bernabéu [VIDEO]

Partidazo en el Santiago Bernabéu. Real Madrid recibió al Barcelona en una nueva edición del Clásico, en el marco de la fecha 10 de LaLiga EA Sports.

En el primer tiempo, al Real Madrid le anularon un penal y también un gol de Kylian Mbappé. Sin embargo, a los 21 minutos fue que el delantero francés anotó otra vez y en esta ocasión su tanto subió al marcador ya que no se encontraba en posición adelantada.

Fue Jude Bellingham el que asistió a Mbappé. El volante inglés vio bien posicionado al delantero galo y le dio un magistral pase a la espalda de la defensa blaugrana.

Este fue el gol de Mbappé sobre el Barcelona. | Fuente: ESPN

Un nuevo gol de Mbappé al Barcelona

Es de esta manera que el internacional con la Selección de Francia, que tiene pasado en el PSG, no la pensó dos veces y con un certero remate de derecha marcó para los dirigidos por Xabi Alonso.

Hay que tener en cuenta que, en la previa, los merengues llegaron al Clásico como líderes con 24 puntos, dos por encima de los blaugranas.

Para este cotejo, Real Madrid tuvo una oncena titular conformada por Thibaut Courtois; Federico Valverde, Éder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Arda Güler, Jude Bellingham; Vinicius Junior y Kylian Mbappé.

En tanto, la visita salió con Wojciech Szczesny; Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Pedri, Fermín Torres; Marcus Rashford, Lamine Yamal y Ferran Torres.