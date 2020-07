Lautaro Martínez es pretendido por Barcelona | Fuente: AFP | Fotógrafo: MARCO BERTORELLO

Lautaro Martínez se convirtió en el futbolista a seguir para el mercado de fichajes en Europa. Sus goles en Italia despertaron el interés de Barcelona por lograr su incorporación para ser el '9' a futuro del equipo. Sin embargo, llegó la para por la pandemia del coronavirus y tras la vuelta el 'Toro' no mostraba ser el mismo.

El delantero argentino no revalidaba sus registros con la reanudación de la Serie A, incluso fallando claras opciones de gol y penales, hecho que le dejó en medio de la crítica en Italia y España.

Sampdoria fue su primer rival, convirtió un tanto y tuvo que esperar seis jornadas para volver a celebrar. No obstante, la racha negativa no se cortó y pasaron cuatro fechas más estando en blanco. Pero no todo es eterno y este martes, en el Inter de Milán vs. Nápoli por su penúltimo cotejo en el Calcio, apareció en un momento clave para sellar la victoria neroazurra por 2-0.

Sobre los 74', Lautaro controló con el pecho desde la mitad de campo, giró y trasladó hacia el área rival eludiendo a sus oponentes. Acercándose a la portería, envió un potente remate que concluyó con un gol suyo y no dudó en responder a su situación. El argentino hizo gestos con la mano sobre los cuestionamientos a su rendimiento. Con ese tanto, llegó a las 14 dianas en el Calcio y la posibilidad de dejar de Inter en el segundo lugar de la clasificación, el que definirá en la última jornada frente a Atalanta.