Harry Maguire se impuso para la nueva ventaja inglesa sobre Ucrania. | Fuente: AFP | Fotógrafo: ALBERTO LINGRIA

'The Three Lions' golpean. Inglaterra vs. Ucrania se enfrentaron este sábado en el Estadio Olímpico por los cuartos de final de la Eurocopa 2021, en donde Harry Maguire estiró la diferencia para su conjunto.

A poco del inicio del segundo tiempo, Inglaterra cobró un centro y el balón le llegó a Harry Maguire, quien con un cabezazo anotó el 2-0 inglés en Italia frente a su similar de Ucrania.

Este tanto de parte de Maguire, zaguero central del Manchester United contra la Selección de Ucrania, llegó a los 46' con asistencia de Luke Shaw. Frentazo para sepultar las opciones del elenco de Andriy Schevchenko.

Maguire, cabezazo y gol para Inglaterra vs. Ucrania

Este fue el gol de Maguire ante la Selección de Ucrania por semifinales. | Fuente: DirecTV

Es más, no todo quedó allí ya que luego llegó el doblete de Harry Kane y otro tanto de Jordan Henderson para el 4-0 parcial.

Para este partido, el cuadro de Inglaterra tuvo una oncena conformada por Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw; Kalvin Phillips, Declan Rice, Jadon Sancho, Mason Mount; Raheem Sterling y Harry Kane.

Del otro lado, el conjunto ucraniano salió con Georgi Bushchan; Mykola Matvyenko, Sergey Kritsov, Illia Zabarnyi; Vitalii Mykolenko, Oleksandr Zinchenko, Mykola Shaparenko; Serhiy Sydorchuk y Oleksandr Karavaev.

