Tras ganar el Balón de Oro: Ousmane Dembélé rompe en llanto al hablar de su madre [VIDEO]

El ganador del Balón de Oro Ousmane Dembélé recibió el premio de las manos del brasileño Ronaldinho, exfigura del PSG.
El francés Ousmane Dembélé no pudo evitar las lágrimas cuando se acordó de su madre al recibir el Balón de Oro 2025, un premio que, confesó, "nunca fue un objetivo" de su carrera, pero que consideró "algo excepcional".
"Siempre me han apoyado en los momentos difíciles", señaló visiblemente emocionado sobre su madre Fatimata Dembélé, quien subió al escenario en el teatro Chatelet de París.
"También a mi agente, a mi mánager, que ha creído en mí. Siempre me motivó, mi mejor amigo. Y con mi mejor amigo desde hace cuatro o cinco años. Lo hemos hecho todo juntos. Siempre allá donde iba y hasta el final estaremos juntos. Gracias a todos y buenas noches", agregó.
Dembélé agradece a PSG
"Gracias a todos. Es increíble lo que acaba de pasarme. No tengo palabras. Ha sido una temporada increíble con el PSG. He vivido grandes cosas, estoy un poco nervioso, no es fácil. Llevarme este trofeo y que me lo entregue Ronaldinho es algo excepcional. Quiero dar las gracias al PSG, que me vino a buscar en 2023. Al presidente, a todo el equipo, al club, que es una familia maravillosa. Desde el primer día el presidente se ha portado muy bien conmigo", señaló Dembélé.
Para finalizar, indicó que considera a Luis Enrique como un padre. "Me gustaría dar las gracias a todo el personal del PSG que se ha portado genial. A Luis Enrique, que ahora es como mi padre. Muy importante para mi carrera, aunque todavía no se haya acabado. Gracias a todos los compañeros de mi equipo. Nos hemos llevado prácticamente todo. Habéis estado a mi lado y hemos podido subir el nivel para poder conseguir los trofeos colectivos. Es un premio individual pero nos lo llevamos todos como equipo", concluyó.