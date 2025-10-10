Hijo de Miguel Ángel Russo rompe en llanto al anotar y dedicarle el gol a su padre: "Todo se cura con amor" (VIDEO)

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Miguel Ángel Russo falleció esta semana, marcando días de luto en el fútbol argentino y a nivel mundial. El legado del entrenador trascendió por varios clubes, a pesar que dejó una huella especial en elencos como Boca Juniors, Rosario Central y Estudiantes.

Ignacio Russo, el hijo futbolista de Miguel, estuvo junto a su familia en el velorio que se llevó a cabo en La Bombonera. Observó con orgullo y con lágrimas cómo una multitud de personas se despidió el último jueves de su padre.

Siendo parte del plantel de Tigre, pidió no tener licencia para quedar fuera del partido de este viernes ante Newell's por la Liga Argentina. La razón fue que, a pesar de todo su dolor, viajó a Rosario y decidió salir a la cancha, dándole el mejor tributo posible a Miguel: estar en un campo de fútbol.

Así fue el gol de Nacho Russo para dedicarle a su padre Miguel Ángel | Fuente: ESPN

Gol, lágrimas y homenaje para Miguel Ángel Russo

Ignacio Russo, quien juega como delantero, se puso a disposición de su equipo y arrancó como titular. Apenas comenzó el minuto de silencio en homenaje a su padre no pudo contener las lágrimas.

‘Nacho’ miró al cielo y recibió el apoyo de sus compañeros y rivales antes del pitazo inicial, pues estaba destinado a rendirle el mejor homenaje posible al éxtécnico de Boca Juniors.

A los 21', su compañero José David Romero corrió contra todos, aprovechándose de un Newell's mal parado en defensa, llegó hasta el área y le tiró un pase a Nacho, que entraba solo por la derecha, para que este la empuje y marque el gol más esperado por todos en Argentina.

Nacho se arrodilló y quebró en lágrimas nuevamente, contenido por un fuerte abrazo de todos sus compañeros. Luego, buscó a una de las cámaras de transmisión para exhibir un tatuaje que tiene sobre sus costillas, nada menos que una de las grandes frases que dijo su papá: "Todo se cura con amor".

EMOCIONANTE FESTEJO DE NACHO RUSSO EN SU GOL ANTE NEWELL'S CON DEDICATORIA PARA SU PAPÁ. pic.twitter.com/05rNhdaBTK — SportsCenter (@SC_ESPN) October 10, 2025

Ignacio lo había advertido antes de incorporarse a la concentración de Tigres para enfrentar a Newell’s. "Si no juego, se levanta y me caga a puteadas", había revelado, explicando el por qué quería estar lo más pronto posible en un campo de fútbol.

Miguel Ángel Russo, amante del fútbol, recibió el mejor homenaje posible de parte de su hijo, en una jornada de muchas emociones en la Liga Argentina.