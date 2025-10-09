Ecuador vs Estados Unidos EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido amistoso por fecha FIFA?

Ecuador vs Estados Unidos EN VIVO: sigue la transmisión del partido amistoso internacional por fecha FIFA.

Ecuador vs Estados Unidos EN VIVO: se enfrentan este viernes 10 de octubre por encuentro amistoso internacional por fecha FIFA. El partido se disputará en Q2 Stadium de la ciudad de Texas, desde las 7:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por El Canal del Fútbol y Zapping TV. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe

¿Cuándo y dónde juegan Ecuador vs Estados Unidos en vivo por el amistoso de fecha FIFA?



El partido entre Ecuador vs Estados Unidos se disputará en el Q2 Stadium de la ciudad de Texas. El recinto tiene capacidad para 20 500 espectadores.

¿A qué hora juegan Ecuador vs Estados Unidos en vivo por el amistoso de fecha FIFA?



En Perú , el partido Ecuador vs Estados Unidos comienza a las 7:30 p.m.

, el partido Ecuador vs Estados Unidos comienza a las 7:30 p.m. En Ecuador , el partido Ecuador vs Estados Unidos comienza a las 7:30 p.m.

, el partido Ecuador vs Estados Unidos comienza a las 7:30 p.m. En Estados Unidos (Washington) , el partido Ecuador vs Estados Unidos comienza a las 8:30 p.m.

, el partido Ecuador vs Estados Unidos comienza a las 8:30 p.m. En Colombia, el partido Ecuador vs Estados Unidos comienza a las 7:30 p.m.

En Bolivia, el partido Ecuador vs Estados Unidos comienza a las 8:30 p.m.

En Venezuela, el partido Ecuador vs Estados Unidos comienza a las 8:30 p.m.

En Brasil, el partido Ecuador vs Estados Unidos comienza a las 9:30 p.m.

En Argentina, el partido Ecuador vs Estados Unidos comienza a las 9:30 p.m.

En Chile, el partido Ecuador vs Estados Unidos comienza a las 9:30 p.m.

En Paraguay, el partido Ecuador vs Estados Unidos comienza a las 9:30 p.m.

En Uruguay, el partido Ecuador vs Estados Unidos comienza a las 9:30 p.m.

¿Dónde ver el Ecuador vs Estados Unidos en vivo por TV?



El partido entre Ecuador vs Estados Unidos se podrá ver EN VIVO por TV a través de El Canal del Fútbol (ECDF). Vía streaming, se podrá ver por Zapping TV. El minuto a minuto irá por RPP.pe.

Ecuador vs Estados Unidos: alineaciones posibles

Ecuador: Hernán Galíndez.; Alan Franco, Willian Pacho, Pervis Estupiñán; Angelo Preciado, Pedro Vite, Nilson Angulo; Ángelo Preciado, Gonzalo Plata y Enner Valencia

Estados Unidos: Matt Freese; Tristan Blackmon, Chris Richards, Tim Ream; Alex Freeman, Tyler Adams, Cristian Roldán, Maximilian Arfsten; Alejandro Zendejas, Florian Bolagun y Christian Pulisic.

