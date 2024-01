Guilherme Madruga de Botafogo gana el Puskas con un golazo de 'chalaca' [VIDEO]

Guilherme Madruga se impuso en los premios The Best a un 'misil' del paraguayo Julio Enciso y al portugués Nuno Santos.

Guilherme Madruga, del Botafogo, se hizo este lunes con el premio Puskas en el The Best a mejor gol de la pasada temporada con su espectacular 'chalaca' contra el Novorizontino en la Serie B brasileña.



El defensa marcó un golazo de 'chalaca' desde fuera del área que sirvió para que el Botafogo se llevara los tres puntos en su visita al campo del Novorizontino.



"Después del partido, vi el vídeo del gol de nuevo y solo entonces me di cuenta de lo que había hecho. Mi hermano y yo nos miramos el uno al otro y dije "hermano, ¿yo he hecho eso?", apuntó Madruga.



El tanto de Madruga se impuso a un 'misil' del paraguayo Julio Enciso desde treinta metros contra el Manchester City en la Premier League y a una rabona de Nuno Santos, del Sporting de Portugal, contra el Boavista.

Guilherme Madruga ganó el Premio Puskas al mejor gol del 2023.



Ganadores de The Best:

Ganador a mejor técnico: Pep Guardiola

Once ideal masculino: Courtois; Stones, Ruben Dias, Walker; Bellingham, Bernardo Silva, De Bruyne, Messi, Haaland, Mbappé y Vinicius.

Courtois; Stones, Ruben Dias, Walker; Bellingham, Bernardo Silva, De Bruyne, Messi, Haaland, Mbappé y Vinicius. Ganadora a Sarina Wiegman, seleccionadora de Inglaterra, se lleva el premio a mejor entrenadora en los premios The Best.

seleccionadora de Inglaterra, se lleva el premio a mejor entrenadora en los premios The Best. Once ideal femenino: Mery Earps; Alex Greenwood, Lucy Bronze, Olga Carmona; Keira Walsh, Alessia Russo, Lauren James, Ella Toone, Aitana Bonmatí, Alex Morgan y Sam Kerr.

Mery Earps; Alex Greenwood, Lucy Bronze, Olga Carmona; Keira Walsh, Alessia Russo, Lauren James, Ella Toone, Aitana Bonmatí, Alex Morgan y Sam Kerr. Mejor arquero masculino: Ederson (Manchester City)

Ederson (Manchester City) Mejor arquera: Mery Earps (Manchester United)

Mery Earps (Manchester United) Juego limpio: Selección de Brasil

Selección de Brasil Premios Pukas: brasileño Guilherme Madruga (Botafogo)

brasileño Guilherme Madruga (Botafogo) Mejor hincha: argentino Hugo Miguel de Colón

argentino Hugo Miguel de Colón Mejor jugador: Lionel Messi (Inter Miami)

Lionel Messi (Inter Miami) Mejor jugadora: Aitana Bonmatí (Barcelona)

