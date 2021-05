Zidane dio por terminada su segunda etapa como DT del Real Madrid. | Fuente: AFP

Zinedine Zidane no va más en Real Madrid. ¿Los hinchas merengues le pueden refutar algo por no ganar nada al final de la presente temporada? ¿Su forma de juego no gusta? Quizás. ¿Qué el equipo perdió puntos clave para ganar LaLiga? Tal vez. Sin embargo, el entrenador tuvo galones para decidir por él mismo su futuro inmediato en el club, más allá de lo que quieran los dirigentes.

Remontémonos a mediados de la campaña 2015-16. Rafael Benítez fue despedido en Real Madrid por malos resultados y Florentino Pérez llamó a Zinedine Zidane -quien estaba en el Castilla- para que tome el rumbo del primer equipo. 'Zizou' no huyó al reto y en sus primeros seis meses ganó su primera Champions League como entrenador (en 2014 lo hizo como ayudante de campo de Carlo Ancelotti).

Es así que con Zidane en el banquillo, el Madrid se volvió nuevamente en el monarca europeo no solamente por una temporada, sino por tres consecutivas. Tras ganarle al Atlético en Milán, un año después despachó a Juventus en Cardiff y más adelante hizo lo mismo con Liverpool en el Olímpico de Kiev.

Zidane, historia viva que se aleja del Real Madrid

A Zinedine Zidane le faltó ganar la Copa del Rey como técnico del Madrid. | Fuente: AFP

Ante el cansancio mental y presión de los medios locales para seguir en la cúspide en la 'Casa Blanca', optó por dar un paso al costado y marcharse por la puerta grande. Regresó en 2019 ante la llamada de emergencia de Florentino y, más por amor que por dinero, se sentó nuevamente en el banquillo.

Eliminado de la Champions en esta temporada en 'semis' ante un buen Chelsea, sorprendido por el modesto Alcoyano en la Copa del Rey y peleando hasta la última fecha en LaLiga es como se va en su segunda etapa como técnico del equipo..

Los tres títulos de la 'Orejona' son más que prueba suficiente de su capacidad como director técnico, pese a que algunos lo ven más como un gestor de vestuario que como un entrenador. Las tres copas de Europa alcanzadas, un record en el Viejo Continente, le dieron el derecho a Zinedine Zidane que él mismo haya decidido su continuidad. Cero interferencias de terceros.

El popular 'Harry Potter' le hace un favor al Madrid con su marcha. No quiere que su nombre esté en las portadas de los medios y que se barajen posibles sustitutos con su permanencia en el medio. Se va, sí, con la decepción de no lograr nada en los últimos meses, pero el cartel del mejor DT en la historia merengue no se lo quita nadie.

