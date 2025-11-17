Amistoso internacional: Ecuador y Nueva Zelanda se encuentran en un amistoso

Todo lo que tienes que saber en la previa de Ecuador vs Nueva Zelanda. El duelo, a disputarse en el Sports Illustrated Stadium mañana, comenzará a las 20:30 horas.

En el Sports Illustrated Stadium, Ecuador y Nueva Zelanda medirán fuerzas mañana en un cotejo de carácter amistoso. El partido se jugará desde las 20:30 horas.

Así llegan Ecuador y Nueva Zelanda

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio BMO Field.

Últimos resultados de Ecuador en partidos

En la jornada previa, Ecuador igualó 0-0 el juego ante Canadá.

Últimos resultados de Nueva Zelanda en partidos

Nueva Zelanda llega a este encuentro con una derrota ante Colombia por 1 a 2.

Horario Ecuador y Nueva Zelanda, según país