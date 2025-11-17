Amistoso internacional: Venezuela se enfrentará ante Canadá en un amistoso

Canadá se mide ante Venezuela en el Chase Stadium mañana a las 20:30 horas.
Canadá y Venezuela afrontarán mañana un duelo de carácter amistoso en el Chase Stadium. El cotejo se llevará a cabo desde las 20:30 horas.
Así llegan Venezuela y Canadá
El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.
Últimos resultados de Venezuela en partidos
Venezuela ganó el encuentro previo ante Australia por 1-0.
Últimos resultados de Canadá en partidos
Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Canadá y Ecuador, con un marcador 0-0..
Horario Venezuela y Canadá, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 22:30 horas
- Colombia y Perú: 20:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:30 horas
- Venezuela: 21:30 horas
