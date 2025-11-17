Amistoso internacional: Venezuela se enfrentará ante Canadá en un amistoso

Canadá se mide ante Venezuela en el Chase Stadium mañana a las 20:30 horas.

Canadá y Venezuela afrontarán mañana un duelo de carácter amistoso en el Chase Stadium. El cotejo se llevará a cabo desde las 20:30 horas.

Así llegan Venezuela y Canadá

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de Venezuela en partidos

Venezuela ganó el encuentro previo ante Australia por 1-0.

Últimos resultados de Canadá en partidos

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Canadá y Ecuador, con un marcador 0-0..

Horario Venezuela y Canadá, según país