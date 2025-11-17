Amistoso internacional: Estados Unidos se enfrentará ante Uruguay en un amistoso

Uruguay se mide ante Estados Unidos en el Raymond James Stadium mañana a las 19:00 horas.

Uruguay y USA afrontarán mañana un duelo de carácter amistoso en el Raymond James Stadium. El cotejo se llevará a cabo desde las 19:00 horas.

Así llegan Estados Unidos y Uruguay

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de Estados Unidos en partidos

Estados Unidos ganó el encuentro previo ante Paraguay por 2-1.

Últimos resultados de Uruguay en partidos

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Uruguay y México, con un marcador 0-0..

En los últimos 2 partidos los equipos han mantenido el equilibrio sin mostrar un resultado diferente al empate. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 5 de junio, en Amistosos del torneo Amistosos Internacionales 2022, y terminó en empate a 0.

Horario Estados Unidos y Uruguay, según país