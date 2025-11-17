Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Amistoso internacional: Estados Unidos se enfrentará ante Uruguay en un amistoso

Estados Unidos se enfrentará ante Uruguay en un amistoso
Estados Unidos se enfrentará ante Uruguay en un amistoso
Nota IA

por Nota IA

·

Uruguay se mide ante Estados Unidos en el Raymond James Stadium mañana a las 19:00 horas.

Uruguay y USA afrontarán mañana un duelo de carácter amistoso en el Raymond James Stadium. El cotejo se llevará a cabo desde las 19:00 horas.

Así llegan Estados Unidos y Uruguay

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de Estados Unidos en partidos

Estados Unidos ganó el encuentro previo ante Paraguay por 2-1.

Últimos resultados de Uruguay en partidos

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Uruguay y México, con un marcador 0-0..

En los últimos 2 partidos los equipos han mantenido el equilibrio sin mostrar un resultado diferente al empate. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 5 de junio, en Amistosos del torneo Amistosos Internacionales 2022, y terminó en empate a 0.

Horario Estados Unidos y Uruguay, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:00 horas
  • Colombia y Perú: 19:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
  • Venezuela: 20:00 horas

Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Tags
Estados Unidos Uruguay amistoso internacional

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA