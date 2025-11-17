Amistoso internacional: Estados Unidos se enfrentará ante Uruguay en un amistoso

Uruguay y USA afrontarán mañana un duelo de carácter amistoso en el Raymond James Stadium. El cotejo se llevará a cabo desde las 19:00 horas.
Así llegan Estados Unidos y Uruguay
El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.
Últimos resultados de Estados Unidos en partidos
Estados Unidos ganó el encuentro previo ante Paraguay por 2-1.
Últimos resultados de Uruguay en partidos
Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Uruguay y México, con un marcador 0-0..
En los últimos 2 partidos los equipos han mantenido el equilibrio sin mostrar un resultado diferente al empate. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 5 de junio, en Amistosos del torneo Amistosos Internacionales 2022, y terminó en empate a 0.
Horario Estados Unidos y Uruguay, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 21:00 horas
- Colombia y Perú: 19:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
- Venezuela: 20:00 horas