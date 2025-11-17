Amistoso internacional: Chile y Perú se enfrentan por un duelo amistoso

Todos los detalles de la previa del partido entre Chile y Perú, que se jugará mañana desde las 12:00 horas en el Fisht Stadium Sochi.

Chile jugará mañana un partido amistoso ante Perú. Los equipos se enfrentan desde las 12:00 horas en el Fisht Stadium Sochi.

Así llegan Chile y Perú

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Chile en partidos

Chile venció por 2-1 a Perú.

Últimos resultados de Perú en partidos

En sus últimos 3 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 2 para el anfitrión y 1 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 10 de octubre, en Enero del torneo Amistosos Internacionales 2025, y Chile se llevó la victoria por 2 a 1.

Horario Chile y Perú, según país