Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Amistoso internacional: Chile y Perú se enfrentan por un duelo amistoso

Chile y Perú se enfrentan por un duelo amistoso
Chile y Perú se enfrentan por un duelo amistoso
Nota IA

por Nota IA

·

Todos los detalles de la previa del partido entre Chile y Perú, que se jugará mañana desde las 12:00 horas en el Fisht Stadium Sochi.

Chile jugará mañana un partido amistoso ante Perú. Los equipos se enfrentan desde las 12:00 horas en el Fisht Stadium Sochi.

Así llegan Chile y Perú

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Chile en partidos

Chile venció por 2-1 a Perú.

Últimos resultados de Perú en partidos

Perú perdió ante Chile por 1 a 2.

En sus últimos 3 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 2 para el anfitrión y 1 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 10 de octubre, en Enero del torneo Amistosos Internacionales 2025, y Chile se llevó la victoria por 2 a 1.

Horario Chile y Perú, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela: 13:00 horas

Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Tags
Chile Perú amistoso internacional

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA