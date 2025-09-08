Amistoso internacional: Estados Unidos y Japón miden fuerzas en un amistoso

Estados Unidos y Japón se enfrentan en el estadio Lower.com Field. El duelo se jugará mañana desde las 18:30 horas.

Japón tendrá en el estadio Lower.com Field un encuentro amistoso frente a USA. Los equipos se enfrentarán mañana a partir de las 18:30 horas.

Así llegan Estados Unidos y Japón

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Estados Unidos en partidos

Estados Unidos busca levantarse de su derrota ante Suiza en el Sports Illustrated Stadium.

Últimos resultados de Japón en partidos

El anterior partido disputado entre Japón finalizó en empate por 0-0 ante México..

En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 23 de septiembre, en Amistosos del torneo Amistosos Internacionales 2022, y Japón lo ganó por 2 a 0.

