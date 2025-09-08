Amistoso internacional: México y Rep. de Corea se enfrentan por un duelo amistoso

Todos los detalles de la previa del partido entre México y Rep. de Corea, que se jugará mañana desde las 20:00 horas en el estadio Geodis Park.

México jugará mañana un partido amistoso ante R. de Corea. Los equipos se enfrentan desde las 20:00 horas en el estadio Geodis Park.

Así llegan México y Rep. de Corea

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de México en partidos

México igualó 0-0 frente a Japón.

Últimos resultados de Rep. de Corea en partidos

Rep. de Corea viene de un triunfo 2 a 0 frente a Estados Unidos.

El registro reciente de los duelos entre ambos recae a favor del equipo local: han ganado los últimos 2 duelos frente al conjunto visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 14 de noviembre, en Amistoso Internacional del torneo Amistosos Internacionales 2020, y México se llevó la victoria por 3 a 2.

Horario México y Rep. de Corea, según país