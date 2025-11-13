Amistoso internacional: Venezuela y Australia juegan un duelo amistoso

Últimas Noticias
Venezuela y Australia juegan un duelo amistoso
Te contamos la previa del duelo Venezuela vs Australia, que se enfrentarán en el Shell Energy Stadium mañana a las 21:30 horas.

Venezuela y Australia se verán las caras mañana en un choque amistoso. El encuentro se jugará a las 21:30 horas en el Shell Energy Stadium.

Así llegan Venezuela y Australia

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Venezuela en partidos

Venezuela no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Argentina.

Últimos resultados de Australia en partidos

Australia viene de caer en su estadio ante Estados Unidos por 1 a 2.

Horario Venezuela y Australia, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 23:30 horas
  • Colombia y Perú: 21:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:30 horas
  • Venezuela: 22:30 horas

